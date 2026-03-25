Деньги за потерянную работу и жилье: кому нужно подать заявление в Реестр убытков

19:54 25.03.2026 Ср
3 мин
Полный перечень оснований для подачи заявлений в Международный реестр убытков
aimg Татьяна Веремеева
Фото: Украинцев призывают чаще обращаться в Международный реестр убытков (Виталий Носач, РБК-Украина)

Количество заявлений в Международный реестр убытков пока не соответствует масштабам потерь Украины, поэтому граждан призывают активнее фиксировать убытки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление председателя Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елены Шуляк.

Читайте также: Миллионы украинцев за рубежом получили доступ к подаче заявлений в RD4U о моральном ущербе

Главное:

  • В Международный реестр убытков пока подано лишь115 тысяч заявлений, что не соответствует реальным масштабам потерь Украины.
  • Подавать заявления могут те, кто потерял работу, доход, место жительства или потерял близких.
  • Владельцы жилья на ВОТ имеют право на компенсацию, даже если дом целы.
  • Механизм компенсации включает три этапа: Реестр, Компенсационная комиссия и Фонд выплат.
  • Заявление можно подать через приложение "Дія" или в ЦПАУ.
  • Наполнение реестра заявлениями является критическим условием для формирования международного фонда, из которого будут осуществляться реальные выплаты.

По ее словам, по состоянию на сегодня в реестр подано около 115 тысяч заявлений. Она обращает внимание на то, что для страны, где от войны пострадал фактически каждый, это очень мало.

Почему количество заявлений имеет значение

В парламенте объясняют, что компенсационный механизм работает поэтапно, и сейчас ключевым является именно наполнение реестра.

Сначала, в 2023 году, создали Международный реестр убытков. В конце 2025 года появилась международная Компенсационная комиссия. Следующий этап - формирование фонда, из которого украинцы будут получать выплаты.

Но без достаточного количества заявлений этот процесс не сможет двигаться дальше.

Именно поэтому, отмечают в Верховной Раде, важно, чтобы как можно больше граждан, бизнеса и общин зафиксировали свои потери уже сейчас.

Подаваться могут не только владельцы разрушенного жилья

Речь идет не только о поврежденном или уничтоженном имуществе. Подать заявление могут:

  • обычные граждане;
  • предприниматели и компании;
  • органы местного самоуправления;
  • государственные и коммунальные предприятия.

В то же время сам перечень оснований значительно шире, чем многие думают. В реестре можно зафиксировать не только потерю жилья, но и:

  • потерю работы или дохода;
  • потерю места жительства;
  • гибель близких;
  • другие последствия полномасштабной войны.

Важный нюанс для людей с жильем на ВОТ

Отдельно в парламенте обращают внимание на тех, чье жилье осталось на временно оккупированных территориях.

Даже если оно не разрушено, но человек не имеет к нему доступа или не может им пользоваться или распоряжаться, это также считается потерей.

Фактически речь идет о ситуации, когда право собственности остается лишь формальным.

Как подать заявление

Подать заявление в Международный реестр можно достаточно просто:

  • через приложение "Дія";
  • или в центрах предоставления административных услуг.

Почему альтернатив почти нет

Шуляк также скептически оценила идею, что государство могло бы выкупать жилье граждан на временно оккупированных территориях. По ее словам, из-за войны и ограниченных ресурсов это нереалистично.

Именно поэтому международный компенсационный механизм остается ключевым инструментом возмещения убытков. И чем больше украинцев зафиксируют свои потери уже сейчас, тем больше шансов, что этот механизм заработает быстрее и люди смогут получить реальные выплаты.

Напомним, в Международном реестре убытков от агрессии РФ появилась новая категория - для потерь частного бизнеса. Украинцы, которые из-за войны потеряли предпринимательскую деятельность, уже могут подать заявление онлайн через "Дію" для будущего получения компенсации.

Также обратиться могут украинцы, которые были вынуждены выехать за границу из-за войны. Они могут подать заявку через "Дію" на компенсацию нематериального ущерба, в частности из-за стресса и потери дома.

