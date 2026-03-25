Деньги за потерянную работу и жилье: кому нужно подать заявление в Реестр убытков

Количество заявлений в Международный реестр убытков пока не соответствует масштабам потерь Украины, поэтому граждан призывают активнее фиксировать убытки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление председателя Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елены Шуляк.
По ее словам, по состоянию на сегодня в реестр подано около 115 тысяч заявлений. Она обращает внимание на то, что для страны, где от войны пострадал фактически каждый, это очень мало.
В парламенте объясняют, что компенсационный механизм работает поэтапно, и сейчас ключевым является именно наполнение реестра.
Сначала, в 2023 году, создали Международный реестр убытков. В конце 2025 года появилась международная Компенсационная комиссия. Следующий этап - формирование фонда, из которого украинцы будут получать выплаты.
Но без достаточного количества заявлений этот процесс не сможет двигаться дальше.
Именно поэтому, отмечают в Верховной Раде, важно, чтобы как можно больше граждан, бизнеса и общин зафиксировали свои потери уже сейчас.
Речь идет не только о поврежденном или уничтоженном имуществе. Подать заявление могут:
В то же время сам перечень оснований значительно шире, чем многие думают. В реестре можно зафиксировать не только потерю жилья, но и:
Отдельно в парламенте обращают внимание на тех, чье жилье осталось на временно оккупированных территориях.
Даже если оно не разрушено, но человек не имеет к нему доступа или не может им пользоваться или распоряжаться, это также считается потерей.
Фактически речь идет о ситуации, когда право собственности остается лишь формальным.
Подать заявление в Международный реестр можно достаточно просто:
Шуляк также скептически оценила идею, что государство могло бы выкупать жилье граждан на временно оккупированных территориях. По ее словам, из-за войны и ограниченных ресурсов это нереалистично.
Именно поэтому международный компенсационный механизм остается ключевым инструментом возмещения убытков. И чем больше украинцев зафиксируют свои потери уже сейчас, тем больше шансов, что этот механизм заработает быстрее и люди смогут получить реальные выплаты.
Напомним, в Международном реестре убытков от агрессии РФ появилась новая категория - для потерь частного бизнеса. Украинцы, которые из-за войны потеряли предпринимательскую деятельность, уже могут подать заявление онлайн через "Дію" для будущего получения компенсации.
Также обратиться могут украинцы, которые были вынуждены выехать за границу из-за войны. Они могут подать заявку через "Дію" на компенсацию нематериального ущерба, в частности из-за стресса и потери дома.