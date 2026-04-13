Трамп сказал, на кого "переключится" после Ирана

21:19 13.04.2026 Пн
2 мин
Американский лидер сделал ряд громких заявлений
aimg Анастасия Никончук
Трамп сказал, на кого "переключится" после Ирана Фото: Дональд Трамп (GettyImages)

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон может вернуться к вопросу Кубы после завершения действий, связанных с Ираном.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой трансляцию Sky News.

Трамп о дальнейших приоритетах США

Президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами 13 апреля обозначил возможные шаги по Кубе.

По его словам, этот вопрос не закрыт и остается в повестке, однако его рассмотрение отложено до завершения текущих действий, связанных с Ираном.

Возможные ограничения и политика

Журналисты напомнили Трампу о его предыдущих заявлениях, касающихся потенциального введения пошлин против стран, которые поставляют топливо на Кубу, а также об изменении риторики Вашингтона.

Глава Белого дома отметил, что ситуация требует отдельного анализа и решений.

"С Кубой мы еще посмотрим. Куба — это отдельная история. Этой страной долго управляли ужасно. Там плохая система. Как вы знаете, она была очень репрессивна", — сказал он.

Оценка ситуации на Кубе

Трамп также указал на фактор американцев кубинского происхождения, проживающих в США, отметив, что многие из них поддерживали его политику.

Он заявил, что ситуация на Кубе остается сложной и сопровождалась серьезными нарушениями.

"С ними обращались очень плохо; во многих случаях членов их семей убивали, их избивали и грабили — на Кубе происходили ужасные вещи", — заявил он.

Что будет дальше

Президент США назвал Кубу "несостоявшимся государством" и допустил возможность возвращения к этому направлению внешней политики в дальнейшем.

По его словам, конкретные решения могут быть приняты после завершения текущего этапа.

"Возможно, мы займемся Кубой после того, как закончим здесь (в Иране — ред.)", — подытожил Трамп.

Напоминаем, что Дональд Трамп заявил, что Китай столкнется с серьезными последствиями в случае поставок оружия Ирану, подчеркнув, что Пекин может получить "большие проблемы".

Отметим, что вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что по итогам переговоров с Ираном, которые проходили в Пакистане, сторонам не удалось достичь договоренности о прекращении войны. По его словам, Тегеран на данном этапе не готов отказаться от своей ядерной программы.

