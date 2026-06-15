"Деньги те же": в Минобороны назвали ключевую разницу между контрактами и мобилизацией

Выплаты контрактникам и мобилизованным в украинской армии не отличаются. Главное различие - возможность получить отсрочку.

Как передает РБК-Украина , об этом на встрече с журналистами заявил заместитель министра обороны Украины Мстислав Баник.

Баник отметил, что если рассматривать денежное обеспечение контрактника и пехотинца-мобилизованного, которые сидят рядом в одном окопе, то "все будет одинаково".

Фото: Баник рассказал, чем отличаются контрактники от мобилизованных (РБК-Украина)

"Только контрактник через 10 месяцев поедет домой и получит отсрочку, а мобилизованный будет продолжать службу, по крайней мере, до демобилизации", - подчеркнул он.

Реформа денежного довольствия ВСУ

Напомним, ранее Министерство обороны Украины представило масштабное обновление системы выплат и условий службы в армии.

Согласно новым правилам, украинские пехотинцы будут получать самые высокие зарплаты в мире среди боевых специалистов - в среднем 300 тысяч гривен в месяц, а максимальные выплаты будут достигать 460 тысяч гривен.

Кроме того, минимальное обеспечение в тылу повысят до 30 тысяч гривен, а для привлечения иностранцев планируют открыть рынок рекрутинга, чтобы легионеры составляли более половины личного состава штурмовых и пехотных подразделений.

В то же время, военным станут доступны три вида контрактов: пехотно-штурмовой (на 10–14 месяцев), боевой (на 24 месяца) и базовый (на 24 месяца) контракты.