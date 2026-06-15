"Гроші ті самі": у Міноборони назвали головну відмінність між контрактами та мобілізацією

Виплати контрактникам і мобілізованим в українській армії не відрізняються. Головна відмінність - можливість отримати відстрочку.

Як повідомляє РБК-Україна , про це на зустрічі з журналістами заявив заступник міністра оборони України Мстислав Банік.

Банік зазначив, що якщо порівнювати грошове забезпечення контрактника та мобілізованого піхотинця, які сидять поруч в одному окопі, то "все буде однаково".

Фото: Банік розповів, чим відрізняються контрактники від мобілізованих (РБК-Україна)

"Тільки контрактник через 10 місяців поїде додому і отримає відстрочку, а мобілізований продовжуватиме службу, принаймні, до демобілізації", - підкреслив він.

Реформа грошового забезпечення ЗСУ

Нагадаємо, раніше Міністерство оборони України представило масштабне оновлення системи виплат та умов служби в армії.

Згідно з новими правилами, українські піхотинці отримуватимуть найвищі зарплати у світі серед бойових фахівців - у середньому 300 тисяч гривень на місяць, а максимальні виплати сягатимуть 460 тисяч гривень.

Крім того, мінімальне забезпечення в тилу підвищать до 30 тисяч гривень, а для залучення іноземців планують відкрити ринок рекрутингу, щоб легіонери становили більше половини особового складу штурмових і піхотних підрозділів.

Водночас військовим стануть доступні три види контрактів: піхотно-штурмовий (на 10–14 місяців), бойовий (на 24 місяці) та базовий (на 24 місяці) контракти.