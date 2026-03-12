НСЗУ остановила выплаты части больниц, а руководителям грозят увольнения: в чем причина
Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) пошла на радикальные меры в отношении медучреждений, которые не объяснили аномалии в графиках работы своих сотрудников. Речь идет о врачах, которые официально числятся в нескольких клиниках одновременно.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы НСЗУ Натальи Гусак в интервью каналу "Доктор Булавинова".
Главное:
- Санкции за молчание: НСЗУ заморозила выплаты больницам, которые не обосновали работу своих медиков по совместительству в нескольких учреждениях одновременно.
- Цифровой контроль: Нарушения обнаружил автоматический мониторинг, который сверяет кадровый состав с требованиями контрактов на закупку услуг.
- Угроза увольнений: Результаты проверок передали в Минздрав и местные власти для принятия решений о расторжении контрактов с руководителями медучреждений.
Почему остановили финансирование
По словам Гусак, ведомство запустило систему автоматического мониторинга. Алгоритмы выявляют случаи, когда один специалист работает у нескольких поставщиков услуг одновременно, что может противоречить требованиям закупки медуслуг.
"Большинство заведений предоставили нам объяснения, но есть такие, которые этого не сделали. Поэтому мы сегодня остановили им оплату в соответствии с договором", - подчеркнула глава НСЗУ.
Последствия для руководителей
Кроме финансовых санкций, НСЗУ уже подготовила отчеты по результатам мониторинга прошлого года. Письма с информацией о нарушениях направлены в:
- Министерство здравоохранения;
- местные органы власти (учредителей учреждений).
Гусак добавила, что на основе этих данных местные власти смогут пересматривать решения о расторжении контрактов с отдельными руководителями больниц, где зафиксированы злоупотребления.
Читайте также о том, что Программа медицинских гарантий предлагает ряд услуг, которые являются бесплатными для пациентов. Однако до сих пор бывают случаи, когда больные оплачивают их из своего кармана. Впрочем, эти средства можно и нужно возвращать.
Ранее мы писали о том, кто может просматривать вашу историю болезней и защищена ли она от "слива".