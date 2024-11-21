Главная елка страны 2025: что известно о новогоднем дереве и праздничных мероприятиях в столице

КГГА согласовала установку елки на Софийской площади, но окончательное решение по ее монтажу будет принимать военная администрация Киева. Традиционно огни на рождественско-новогоднем дереве зажигают в День святого Николая, по новому стилю это 6 декабря.

Что известно о елке в Киеве

Организацией установки центральной елки в Киеве уже не первый год занимается компания "Folk Ukraine". В этом году праздничное дерево будет белым с голубыми гирляндами. Белый цвет символизирует белый холст – жизнь с чистого листа, а голубые гирлянды – чистое небо над страной.

Елка будет высотой до 15 м. На праздничной локации также будут фотозоны, на которых разместят сердечки. Все желающие смогут забрать их на память в обмен за донат на ВСУ. Для этого на локации будут размещены специальные QR-коды.

"КГГА установку елки уже согласовала, сейчас задержка за Киевской городской военной администрацией. Этот вопрос у них на согласовании. Елка в этом году будет белой с голубыми гирляндами, но окончательную концепцию украшения определяет городской голова. У него на рассмотрении есть несколько вариантов, за несколько дней до установки елки он сообщит о своем решении", – рассказал Игорь Добруцкий, директор "Folk Ukraine".

В КГВА отмечают, что решение о деталях монтажа елки будет принято уже в ближайшее время, поскольку новогоднее дерево традиционно должны установить ко Дню святого Николая, который по новому стилю отмечают 6 декабря.

"В прошлом году решение по установке елки принималось на Совете обороны Киева, монтаж начался 3 декабря. В этом году ближе к этой дате будет окончательное решение. Скорее всего, в 2024 году не будет ни ярмарки, ни празднований", – сообщил Михаил Шаманов, спикер Киевской городской военной администрации.

Добавим, что поскольку решение об установлении центральной елки затянулось в этом году, то организаторам пришлось отказаться от некоторых деталей первичной концепции. Она предполагала создание елки с интернет-адресом и личным номером телефона, чтобы с ней можно было "пообщаться". Возле праздничного дерева должна была быть установлена фотозона, на которой транслировали бы пожелания украинцев. А дети могли бы присылать свои эскизы и игрушки для елки.

Какие мероприятия запланированы на рождественско-новогодние праздники

Ранее в КГГА сообщили, что Департамент культуры не планирует проводить традиционные новогодне-рождественские массовые мероприятия – культурно-художественные проекты, концерты, народные гуляния на открытых локациях столицы.

"Проведение праздничных тематических мероприятий планируется в муниципальных учреждениях культуры – театрах, музеях, библиотеках и т.п., подчиненных Департаменту культуры, в соответствии с их планами работы с соблюдением требований и ограничений, действующих во время военного положения, и с учетом текущей ситуации безопасности", – заявили в Департаменте культуры.

В ведомстве также подчеркнули, что обобщенная программа рождественских и новогодних мероприятий не будет обнародоваться и анонсироваться в медиа и социальных сетях в целях безопасности.

Напомним, что в прошлом году главная елка страны была украшена игрушками в форме сердец, голубого и желтого цветов, а на верхушке дерева был установлен трезубец. Праздничных ярмарок не было, но были установлены тематические фотозоны.

Елка и новогодние декорации на Софийской площади в 2023 году (фото: РБК-Украина/Виталий Носач)