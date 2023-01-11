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Британская разведка назвала настоящую цель переброски российской авиации в Беларусь

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Белорусь, Среда 11 января 2023 08:34
Британская разведка назвала настоящую цель переброски российской авиации в Беларусь Фото: Ка-52 (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

В Беларуси находится большое количество российских войск. Однако они не представляют военной угрозы для Украины и занимаются обучением на полигонах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, 8 января 2023 года Министерство обороны Беларуси объявило о совместных российско-белорусских тактических летных учениях, которые пройдут в стране с 16 января по 1 февраля 2023 года.

По состоянию на 08.01.2023 авианаблюдатели-любители отметили прибытие в общей сложности 12 вертолетов поддержки Ми-8 и ударных вертолетов Ми-24 и Ка-52. На некоторых самолетах с маркировкой Z самолеты приземлились на авиабазе Мачулищи под Минском.

По данным британской разведки, новое развертывание российских самолетов в Беларуси, скорее всего, "является настоящими учениями, а не подготовкой к каким-либо дополнительным наступательным операциям против Украины".

"Хотя Россия держит большое количество сил в Беларуси, они в основном участвуют в обучении. Маловероятно, что они составят заслуживающую доверия наступательную силу", - отмечают в Минобороны Британии.

Ранее британская разведка сообщала, что части российской танковой армии переброшены в Беларусь для проведения учений. Ранее эта армия была разгромлена в Харьковской области.

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