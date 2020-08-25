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Протести в Білорусі: у Мінську почалися затримання

Мінськ, Вівторок 25 серпня 2020 22:07
Протести в Білорусі: у Мінську почалися затримання
Фото: протести в Мінську (tut.by)
Автор: Игорь Литвиненко

У МВС підтвердили затримання

Правоохоронні органи Білорусі провели затримання після завершення акції протесту в центрі Мінська. Про те, скільки людей було затримано, поки невідомо.

Про це повідомляє Onliner.

Інформацію про затримання демонстрантів підтвердили в Головному управлінні внутрішніх справ Мінська.

"Виробляються затримання в рамках адміністративного процесу", - заявила офіційний представник міської міліції.

За інформацією ЗМІ, в районі Червоного костелу затримали як мінімум двох хлопців.

Відзначимо, сьогодні на площі Незалежності в Мінську, за інформацією місцевих ЗМІ, зібралися від 2 до 5 тисяч осіб. Демонстранти прийшли на акцію з біло-червоно-білими прапорами і плакатами "Портфель під пахву - і йди", "Він не переміг", "Лукашенко у відставку".

При цьому неподалік від площі Незалежності поблизу Комаровського ринку пройшла акція на підтримку чинної влади. Її чисельність оцінюється в тисячу чоловік.

Раніше білоруська опозиціонерка Світлана Тихановська оголосила про початок мирної революції в країні.

Також РБК-Україна писало, що на тлі ситуації в Білорусі Рада безпеки прийняв заходи по стабілізації обстановки.

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