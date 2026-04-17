Гробки, Проводы или Радоница? Священник объяснил, в какие дни на самом деле поминать умерших

Главное: Отказ "от вторника" : ПЦУ официально отошла от традиции поминовения умерших на 9-й день после Пасхи, поскольку эта дата была заимствована из российского церковного календаря.

: ПЦУ официально отошла от традиции поминовения умерших на 9-й день после Пасхи, поскольку эта дата была заимствована из российского церковного календаря. Почему поминальные дни называют по-разному : "Гробки", "Проводы", "Радоница", "Радуница" и даже "Гробы" или "Деды" - разные народные названия одного и того же периода.

: "Гробки", "Проводы", "Радоница", "Радуница" и даже "Гробы" или "Деды" - разные народные названия одного и того же периода. Когда можно ходить в храм и на кладбище : по календарю ПЦУ поминальной является вся вторая неделя после Пасхи, хотя посещать кладбища можно уже с Фоминого воскресенья (19 апреля).

: по календарю ПЦУ поминальной является вся вторая неделя после Пасхи, хотя посещать кладбища можно уже с Фоминого воскресенья (19 апреля). Смысл Проводов или Радоницы : поминальные дни после Пасхи - не время для скорби, а период радости от Воскресения Христова, которую мы символически разделяем с умершими.

: поминальные дни после Пасхи - не время для скорби, а период радости от Воскресения Христова, которую мы символически разделяем с умершими. Поминальные дни 2026: официально (по действующему церковному календарю) поминальная неделя продлится с 20 по 26 апреля.

Откуда взялось мнение, что Радоница - 9-й день после Пасхи

"Мы не особо поминаем именно в 9-й день", - рассказал священник.

В то же время он сообщил, что "в церковных календарях московской патриархии встречается именно традиция Радоницы во вторник Фоминой недели" - 2-й недели после Пасхи.

Следовательно, по его словам, "традиция поминовения умерших 9-го дня - во вторник Фоминой недели - перешла из российского календаря".

"В нашей церкви мы отказались от этой традиции, что "именно во вторник Радоница", - поделился настоятель храма.

Он добавил, что решением Священного синода от 14 июля 2024 года было установлено поминать умерших в целом "на вторую неделю после Пасхи".

ПЦУ отказалась от традиции календаря московской патриархии (инфографика: РБК-Украина)

Что такое "Радоница" и почему поминальные дни называют по-разному

"Название "Радоница" или "Радуница" происходит от слова "радость"... О нем упоминается еще в летописях", - рассказал Бобик.

Следовательно, это - старинное славянское название поминовения умерших, особое время для этого.

"Вторая неделя после Пасхи - особый период, когда мы поминаем всех от века усопших христиан, наших родных, близких. Но мы их поминаем не в скорби, не в какой-то грусти, не без надежды. А в радости Воскресения Христова", - объяснил священник.

Он напомнил, что "смерть - не конец, а переход к жизни другой, к жизни вечной".

"Мы знаем, что душа является живой. Поэтому у Бога - все живые. Бог же не является Богом мертвых, но живых. Это нам говорит святой апостол евангелист Лука", - добавил настоятель храма.

Между тем "Гробки" или "Проводы" - другие народные названия того самого периода поминовения умерших после Пасхи.

"Название "Проводы" - происходит от слова "проведать", - добавил Бобик.

Он отметил, что в народе эти поминальные дни могут называть также "Деды" или "Гробы".

Между тем в церковной традиции более правильным является выражение "Поминовение умерших".

В какие именно дни после Пасхи украинцы могут поминать умерших

Согласно информации священника, "поминать умерших можно от Фоминого воскресенья".

Даже несмотря на то, что в действующем православном календаре особое поминовение умерших под названием Проводы приходится в период со второго после Пасхи понедельника (в течение второй недели после праздника).

"Потому что, скажем так, в понедельник или вторник - не все люди смогут прийти на богослужение, в храм, или посетить могилки на кладбище. Поэтому есть такое, что именно в воскресенье уже можно приходить и поминать", - объяснил Бобик.

Речь идет о втором воскресенье после Светлого Христова Воскресения.

"То есть воскресенье, понедельник, вторник... Всю неделю можно поминать. В разных регионах Украины это происходит по-разному. В соответствии с местными традициями", - сообщил он.

В некоторых локациях, исходя из местных традиций, поминать умерших могут даже "сразу на следующий день после Пасхи - с понедельника".

"Но в целом наша церковь, Православная Церковь Украины... Согласно решению Священного синода - было установлено поминать во вторую неделю после Пасхи", - подытожил настоятель храма.

Стоит отметить, что в этом году праздник Светлого Христова Воскресения пришелся на 12 апреля. Итак, по календарю ПЦУ, особое поминовение умерших под названием Проводы приходится в период: