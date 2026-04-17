Гробки, Проводы или Радоница? Священник объяснил, в какие дни на самом деле поминать умерших

Некоторые из украинцев привыкли считать, что особый поминальный день под названием "Радоница" приходится на вторник второй недели после Пасхи. Однако по календарю ПЦУ - все не так.
Об этом рассказал в блиц-интервью для РБК-Украина настоятель Храма Святителя Тарасия Константинопольского Православной Церкви Украины (ПЦУ) Иван Бобик.
"Мы не особо поминаем именно в 9-й день", - рассказал священник.
В то же время он сообщил, что "в церковных календарях московской патриархии встречается именно традиция Радоницы во вторник Фоминой недели" - 2-й недели после Пасхи.
Следовательно, по его словам, "традиция поминовения умерших 9-го дня - во вторник Фоминой недели - перешла из российского календаря".
"В нашей церкви мы отказались от этой традиции, что "именно во вторник Радоница", - поделился настоятель храма.
Он добавил, что решением Священного синода от 14 июля 2024 года было установлено поминать умерших в целом "на вторую неделю после Пасхи".
"Название "Радоница" или "Радуница" происходит от слова "радость"... О нем упоминается еще в летописях", - рассказал Бобик.
Следовательно, это - старинное славянское название поминовения умерших, особое время для этого.
"Вторая неделя после Пасхи - особый период, когда мы поминаем всех от века усопших христиан, наших родных, близких. Но мы их поминаем не в скорби, не в какой-то грусти, не без надежды. А в радости Воскресения Христова", - объяснил священник.
Он напомнил, что "смерть - не конец, а переход к жизни другой, к жизни вечной".
"Мы знаем, что душа является живой. Поэтому у Бога - все живые. Бог же не является Богом мертвых, но живых. Это нам говорит святой апостол евангелист Лука", - добавил настоятель храма.
Между тем "Гробки" или "Проводы" - другие народные названия того самого периода поминовения умерших после Пасхи.
"Название "Проводы" - происходит от слова "проведать", - добавил Бобик.
Он отметил, что в народе эти поминальные дни могут называть также "Деды" или "Гробы".
Между тем в церковной традиции более правильным является выражение "Поминовение умерших".
Согласно информации священника, "поминать умерших можно от Фоминого воскресенья".
Даже несмотря на то, что в действующем православном календаре особое поминовение умерших под названием Проводы приходится в период со второго после Пасхи понедельника (в течение второй недели после праздника).
"Потому что, скажем так, в понедельник или вторник - не все люди смогут прийти на богослужение, в храм, или посетить могилки на кладбище. Поэтому есть такое, что именно в воскресенье уже можно приходить и поминать", - объяснил Бобик.
Речь идет о втором воскресенье после Светлого Христова Воскресения.
"То есть воскресенье, понедельник, вторник... Всю неделю можно поминать. В разных регионах Украины это происходит по-разному. В соответствии с местными традициями", - сообщил он.
В некоторых локациях, исходя из местных традиций, поминать умерших могут даже "сразу на следующий день после Пасхи - с понедельника".
"Но в целом наша церковь, Православная Церковь Украины... Согласно решению Священного синода - было установлено поминать во вторую неделю после Пасхи", - подытожил настоятель храма.
Стоит отметить, что в этом году праздник Светлого Христова Воскресения пришелся на 12 апреля. Итак, по календарю ПЦУ, особое поминовение умерших под названием Проводы приходится в период:
