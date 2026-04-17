Гробки, Проводи чи Радониця? Священник пояснив, в які дні насправді поминати померлих

Головне: Відмова "від вівторка" : ПЦУ офіційно відійшла від традиції поминання померлих на 9-й день після Великодня, оскільки ця дата була запозичена з російського церковного календаря.

: ПЦУ офіційно відійшла від традиції поминання померлих на 9-й день після Великодня, оскільки ця дата була запозичена з російського церковного календаря. Чому поминальні дні називають по-різному : "Гробки", "Проводи", "Радониця", "Радуниця" та навіть "Гроби" чи "Діди" - різні народні назви одного й того самого періоду.

: "Гробки", "Проводи", "Радониця", "Радуниця" та навіть "Гроби" чи "Діди" - різні народні назви одного й того самого періоду. Коли можна ходити в храм і на цвинтар : за календарем ПЦУ поминальним є весь другий тиждень після Пасхи, хоча відвідувати кладовища можна вже з Фоминої неділі (19 квітня).

: за календарем ПЦУ поминальним є весь другий тиждень після Пасхи, хоча відвідувати кладовища можна вже з Фоминої неділі (19 квітня). Сенс Проводів або Радониці : поминальні дні після Великодня - не час для скорботи, а період радості від Воскресіння Христового, яку ми символічно розділяємо з померлими.

: поминальні дні після Великодня - не час для скорботи, а період радості від Воскресіння Христового, яку ми символічно розділяємо з померлими. Поминальні дні 2026: офіційно (за чинним церковним календарем) поминальний тиждень триватиме з 20 по 26 квітня.

Звідки взялась думка, що Радониця - 9-й день після Великодня

"Ми не особливо поминаємо саме в 9-й день", - розповів священник.

Водночас він повідомив, що "в церковних календарях московської патріархії зустрічається саме традиція Радониці у вівторок Фоминого тижня" - 2-го тижня після Великодня.

Отже, за його словами, "традиція поминання померлих 9-го дня - у вівторок Фоминого тижня - перейшла з російського календаря".

"У нашій церкві ми відмовилися від цієї традиції, що "саме у вівторок Радониця", - поділився настоятель храму.

Він додав, що рішенням Священного синоду від 14 липня 2024 року було встановлено поминати померлих в цілому "на другий тиждень після Пасхи".

ПЦУ відмовилась від традиції календаря московської патріархії (інфографіка: РБК-Україна)

Що таке "Радониця" й чому поминальні дні називають по-різному

"Назва "Радониця" або "Радуниця" походить від слова "радість"... Про неї згадується ще в літописах", - розповів Бобик.

Отже, це - старовинна слов'янська назва поминання померлих, особливий час для цього.

"Другий тиждень після Пасхи - особливий період, коли ми поминаємо всіх від віку спочилих християн, наших рідних, близьких. Але ми їх поминаємо не у скорботі, не в якомусь смутку, не без надії. А в радості Воскресіння Христового", - пояснив священник.

Він нагадав, що "смерть - не є кінець, а перехід до життя іншого, до життя вічного".

"Ми знаємо, що душа є живою. Тому в Бога - всі живі. Бог же не є Богом мертвих, але живих. Це нам говорить святий апостол євангеліст Лука", - додав настоятель храму.

Тим часом "Гробки" або "Проводи" - інші народні назви того самого періоду поминання померлих після Великодня.

"Назва "Проводи" - походить від слова "провідати", - додав Бобик.

Він зауважив, що в народі ці поминальні дні можуть називати також "Діди" чи "Гроби".

Тим часом у церковній традиції більш правильним є вислів "Поминання померлих".

В які саме дні після Пасхи українці можуть поминати померлих

Згідно з інформацією священника, "поминати померлих можна від Фоминої неділі".

Навіть попри те, що у чинному православному календарі особливе поминання померлих під назвою Проводи припадає у період з другого після Великодня понеділка (впродовж другого тижня після свята).

"Бо, скажімо так, у понеділок чи вівторок - не всі люди зможуть прийти на богослужіння, в храм, чи відвідати могилки на кладовищі. Тому є таке, що саме в неділю вже також можна приходити та поминати", - пояснив Бобик.

Йдеться про другу неділю після Світлого Христового Воскресіння.

"Тобто неділя, понеділок, вівторок... Весь тиждень можна поминати. У різних регіонах України це відбувається по-різному. Відповідно до місцевих традицій", - повідомив він.

У деяких локаціях, виходячи з місцевих традицій, поминати померлих можуть навіть "одразу на наступний день після Пасхи - з понеділка".

"Але в цілому наша церква, Православна Церква України... Згідно з рішенням Священного синоду - було встановлено поминати у другий тиждень після Пасхи", - підсумував настоятель храму.

Варто зазначити, що цього року свято Світлого Христового Воскресіння припало на 12 квітня. Отже, за календарем ПЦУ, особливе поминання померлих під назвою Проводи припадає у період: