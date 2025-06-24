Что приготовить из молодого картофеля: 5 простых рецептов на любой вкус

Молодой картофель - настоящий летний деликатес, который не требует сложных ингредиентов, чтобы быть вкусным. Благодаря тонкой кожуре и нежному вкусу он идеально подходит для жарки, варки и запекания.

Молодой картофель на сковороде

Ингредиенты:

молодой картофель - 1 кг

соль

вода - 180 мл

сливочное масло -100 г

паприка - 1 ч.л

розмарин - 2 веточки

зелень укропа и петрушки

чеснок - 4 зубчика

Сначала почистите картофель и положите его в сковороду. Далее добавьте 150 г воды, накройте крышкой и готовьте 20 минут. Когда вода выкипит, добавьте сливочное масло, паприку, перец, розмарин и соль.

Нарежьте чеснок и зелень и тоже добавьте к картофелю. Готовьте картофель еще несколько минут, чтобы чеснок не подгорел и не испортил блюдо.

Молодой картофель на сковороде (фото: кадр из видео)

Картофель в духовке

Ингредиенты:

молодой картофель - 1 кг

приправа для картофеля - 0.5 ч.л

базилик сушеный - 0.5 ч.л

сладкая паприка - 0.5 ч.л

чеснок - 2 зубчика

масло оливковое - 2-3 ст.л

свежий укроп

сливочное масло - 20-30 г

соль, перец - по вкусу

Картофель почистите и проколите каждый овощ вилкой, чтобы лучше впитался вкус приправ.

В отдельную емкость добавляем приправу к картофелю, сухой базилик, паприку, чеснок, соль, перец и масло. Все перемешиваем и добавляем к картофелю. Оставляем картофель со специями на 5-10 минут.

На форму для запекания выкладываем картофель в один слой, чтобы он равномерно приготовился. Запекаем картофель при 170 градусах 50-60 мин. Через 30 минут нужно перевернуть картофель.

Далее нарежьте укроп, добавьте к нему сливочное масло, измельченный чеснок, специи и вилкой все соединяем. Когда картофель уже будет готов, то заправляем его ароматной заправкой

Молодая картошка приготовленная в духовке (фото: кадр из видео)

Молодой картофель с лисичками

Ингредиенты:

картофель

лисички

лук

чеснок

сметана

масло

соль, перец

укроп

Картофель нужно очистить и отварить. Лук, чеснок и укроп измельчаем, лисички чистим и режем по необходимости.

Масло добавляем на сковородке, после этого лук и чеснок и обжариваем. Добавляем лисички, солим, перчим и обжариваем вместе с овощами .

После этого добавьте сметану и тушите до готовности.

В другой сковородке жарим отваренный картофель на разогретом масле. Выкладываем в тарелку картофель, готовые лисички и посыпаем нарезанным укропом.

#картоплямолода #картоплярецепт #лисичкирецепт оригінальний звук - Ектор Хіменес-Браво @hectorjimenezbravo КАРТОПЕЛЬКА З ЛИСИЧКАМИ Ммм... Ароматні лисички — це одні з моїх улюблених грибів. Вони здатні перетворити будь-яку страву на святкову) А в поєднанні з картопелькою — взагалі щось неймовірне Інгредієнти: • Картопля; • Лисички; • Цибуля; • Часник; • Сметана; • Масло; • Сіль, перець; • Кріп. ‍ Приготування: 1. Картоплю очистити та відварити. 2. Цибулю, часник та кріп подрібнюємо, лисички чистимо та ріжемо за потреби. 3. Масло топимо на сковорідці, долає о цибулю та часник і обсмажуємо. 4. Додаємо лисички, солимо, перчимо та обсмажуємо разом з овочами. 5. Додаємо сметану та тушкуємо до готовності. Додаємо подрібнений кріп. 6. В іншій сковорідці смажимо відварену картоплю на розігрітій олії. 7. Викладаємо в тарілку картоплю, зверху готові лисички і смакуємо! Зберігайте, це ідеальний рецепт літнього обіду чи вечері) #картопля

Молодой картофель в сливочном соусе

Ингредиенты

молодой картофель - 1 кг

лук - 1 шт.

сметана - 150 г

чеснок - 2 зубчика

укроп

соль

Чистим и отвариваем картофель до готовности. Мелко нарезаем лук, жарим его и добавляем сметану и соль.

К готовому картофелю добавляем зажарку, чеснок, соль и мелко нарезанный укроп.

Накрываем крышкой и трясем несколько секунд, чтобы все хорошо перемешалось.

Молодой картофель с маком и шкварками

Ингредиенты:

молодой картофель - 800 г

мак - 40 г

чеснок - 3-5 зубчиков

соль, перец

зелень (укроп)

Картофель залейте холодной водой на 20-30 мин, затем очистите жесткой стороной губки, сняв только тоненькую кожицу.

В кастрюлю насыпьте картофель, залейте доверху холодной водой, посолите, доведите до кипения и варите 20-25 мин на полном огне.

Мак обжарьте на сухой сковороде несколько минут и высыпьте в миску. Сало мелко нашинкуйте, пожарьте и добавьте чеснок. Обжарить его на очень маленьком огне 10-15 секунд - чеснок не должен менять цвет.

Затем достаем картофель, добавляем к шкваркам, обжариваем и добавим еще мак.

Обязательно сделайте салат и добавьте любимую зелень в картофель.