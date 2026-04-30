"Гриб" над Пермью и эвакуация: все, что известно об ударе за более чем 1500 км от Украины

Главное: Второй день подряд: дроны Центра спецопераций "Альфа" СБУ уже второй раз атакуют нефтяную инфраструктуру вблизи Перми. НПЗ остановлен: под удар попал "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" - один из крупнейших заводов России мощностью 13 млн тонн в год. Четыре резервуара уничтожены: беспилотник "Лютый" попал непосредственно в вакуумную колонну АВТ-4, после чего огонь перекинулся на атмосферную ректификационную колонну. Параллельный удар по трубопроводу: одновременно повторно атакована линейная производственно-диспетчерская станция "Пермь", подающая нефть на завод. Город в дыму: отменен общественный транспорт, уроки в школах и занятия в вузах переведены на дистанционный формат, объявлена эвакуация из близлежащих районов.

Что поражено на НПЗ

Под удар попал "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" - завод мощностью около 13 миллионов тонн нефти в год. Он поставляет топливо как гражданскому сектору, так и армии России.

Беспилотники попали в установку АВТ-4 - ключевой узел первичной переработки нефти. В результате удара загорелись вакуумная и атмосферная ректификационные колонны. Их поражение фактически вывело установку из строя полностью.

Параллельно СБУ повторно ударила по линейной производственно-диспетчерской станции "Пермь", которая подает нефть на завод.

Фото: Дым от атаки растянулся на 450 км (t.me/exilenova_plus)

Четыре резервуара уничтожены

На видео с места событий, которое распространяется в соцсетях, видно густой черный дым и открытое пламя. Лопнул уже четвертый резервуар с нефтью.

Фото: уточнены последствия удара по НПЗ (t.me/kiber_boroshno)

Аналитики "Киберборошна", которые отслеживают открытые источники, верифицировали удар. По их данным, беспилотник "Лютый" попал непосредственно в вакуумную колонну АВТ-4, после чего огонь перекинулся на соседнюю атмосферную ректификационную колонну.

Фото: на территории НПЗ горит по меньшей мере 4 резервуара ( (t.me/kiber_boroshno)

"Можем подтвердить, что на ЛПДС "Пермь" по состоянию на 13:15 30.04 уничтожены или горят минимум 4 резервуара объемом 50 000 м³ каждый - суммарная охваченная емкость составляет 200 000 м³ товарной нефти", - говорится в заявлении OSINT-специалистов.

Ситуация на месте по состоянию на сейчас:

установка АВТ-4 полностью выведена из строя;

работа предприятия остановлена;

общественный транспорт отменен;

в школах и вузах города отменяют занятия или переводят студентов на дистанционное обучение из-за угрозы задымления;

слышны объявления об эвакуации из близлежащих районов.

Что говорят власти РФ

Местные власти традиционно преуменьшают последствия удара.

"Пострадавших и значительных разрушений нет. Жизни и здоровью жителей ничего не угрожает. Угрозы химической опасности нет", - написал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин

Между тем на видео, снятом местными жителями, картина совсем другая - сплошной дым и взрывы.

В СБУ подтвердили поражение стратегического для РФ завода

"Враг должен осознать простую вещь: у него больше нет "безопасного тыла". Удаленность больше не гарантирует защиты - каждый регион, где предприятия работают на войну против Украины, является достижимым", - говорится в заявлении СБУ.

СБУ также отметила, что продолжит системно поражать подобные объекты.