Греческие спасатели не могут взять под контроль масштабные лесные пожары

В Греции продолжают бурлить масштабные лесные пожары, которые уже признали самыми большими в истории Европейского Союза - спасатели не могут обуздать огонь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardians.

С пожарами борется более 600 спасателей при поддержке флота, самолетов и вертолетов, однако они пока не могут взять пламя под контроль. Сейчас огонь бушует недалеко от Афин, острова Андрос и города Александруполиса.

Ожидается, что в понедельник ветер сменится, и пламя может распространиться еще дальше. Служба ЕС по управлению чрезвычайными ситуациями сообщила в воскресенье, что лесной пожар выжег 77 000 гектаров земли и имеет более 120 активных горячих точек.

Лесные пожары в Греции

С конца июля в стране бушуют лесные пожары - с тех пор погиб по меньшей мере 21 человек, из которых 20 - вблизи Александруполиса.

В последние дни греческие правоохранители совершили 79 арестов граждан, подозреваемых в причастности к поджогам.

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