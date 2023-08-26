Крупнейшие лесные пожары в истории ЕС: в Греции арестовали 79 человек из-за поджогов

В Греции продолжают бушевать масштабные лесные пожары, правоохранители совершили 79 арестов по обвинениям в поджогах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Представитель греческого правительства Павел Маринакис отметил, что происходящее с поджогами не просто недопустимо, а неприлично и преступно.

"Вы совершаете преступление против страны. Вас не пощадят. Мы вас найдем, и вы будете привлечены к ответственности", - заявил Маринакис.

Стоит отметить, что пожары в Греции являются самыми большими, когда-либо зарегистрированными в Европейском Союзе, сгорели более 73 000 гектаров.

По данным Европейской информационной системы, лесные пожары охватили 1,3 млрд квадратных метров (130 000 гектаров), что является рекордом ЕС.

Лесные пожары в Греции

Лесные пожары бушуют в Греции с конца июля. Чрезвычайная ситуация привела к прекращению работы отелей на острове Родос, поэтому около 19 тысяч туристов были эвакуированы. По состоянию на 26 июля сообщалось о по меньшей мере трех погибших.

Вскоре стало известно, что в настоящее время огонь охватил более 8500 гектаров лесов в Греции, на севере страны обнаружили 18 обгоревших тел.