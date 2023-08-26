ua en ru
Сб, 26 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Крупнейшие лесные пожары в истории ЕС: в Греции арестовали 79 человек из-за поджогов

Греция, Суббота 26 августа 2023 06:42
UA EN RU
Крупнейшие лесные пожары в истории ЕС: в Греции арестовали 79 человек из-за поджогов Фото: в Греции по обвинениям в поджогах арестовали 79 человек (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

В Греции продолжают бушевать масштабные лесные пожары, правоохранители совершили 79 арестов по обвинениям в поджогах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Представитель греческого правительства Павел Маринакис отметил, что происходящее с поджогами не просто недопустимо, а неприлично и преступно.

"Вы совершаете преступление против страны. Вас не пощадят. Мы вас найдем, и вы будете привлечены к ответственности", - заявил Маринакис.

Стоит отметить, что пожары в Греции являются самыми большими, когда-либо зарегистрированными в Европейском Союзе, сгорели более 73 000 гектаров.

По данным Европейской информационной системы, лесные пожары охватили 1,3 млрд квадратных метров (130 000 гектаров), что является рекордом ЕС.

Лесные пожары в Греции

Лесные пожары бушуют в Греции с конца июля. Чрезвычайная ситуация привела к прекращению работы отелей на острове Родос, поэтому около 19 тысяч туристов были эвакуированы. По состоянию на 26 июля сообщалось о по меньшей мере трех погибших.

Вскоре стало известно, что в настоящее время огонь охватил более 8500 гектаров лесов в Греции, на севере страны обнаружили 18 обгоревших тел.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Греция Пожар
NEWS
ВСУ добились успехов на Мелитопольском направлении: карты боев ISW
ВСУ добились успехов на Мелитопольском направлении: карты боев ISW
DAILY
Доверяй, но проверяй. На каких условиях Запад готов давать Украине деньги
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Доверяй, но проверяй. На каких условиях Запад готов давать Украине деньги