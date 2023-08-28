Грецькі рятувальники не можуть взяти під контроль масштабні лісові пожежі

В Греції продовжують вирувати масштабні лісові пожежі, які вже визнали найбільшими в історії Європейського Союзу - наразі рятувальники не можуть приборкати вогонь.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на T he Guardians.

З пожежами бореться понад 600 рятувальників при підтримці флоту, літаків та гелікоптерів, однак вони поки не можуть взяти полум'я під контроль. Зараз пожежі вирують неподалік Афін, острова Андрос та міста Александруполіса.

Очікується, що в понеділок вітер зміниться, і полум'я може поширитися ще далі. Служба ЄС з управління надзвичайними ситуаціями повідомила в неділю, що лісова пожежа випалила 77 000 гектарів землі та має понад 120 активних гарячих точок.

Лісові пожежі в Греції

З кінця липня в країні вирують лісові пожежі - з тих пір загинуло щонайменше 21 людина, з яких 20 - поблизу Александруполіса.

Останніми днями грецькі правоохоронці здійснили 79 арештів громадян, яких підозрюють у причетності до підпалів.

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