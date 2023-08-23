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Лесные пожары продолжают бушевать в Греции: найдено еще 18 тел

Среда 23 августа 2023 01:17
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Лесные пожары продолжают бушевать в Греции: найдено еще 18 тел Фото: в Греции обнаружили еще 18 жертв лесных пожаров (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Лесные пожары в Греции продолжают бушевать - в настоящее время огонь охватил более 8500 гектаров, а недавно на севере страны обнаружили 18 обгоревших тел.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Погибшие, найденные вблизи села на севере Греции, вероятно, были мигрантами, сообщает пожарная служба. Кроме этого, к западу от Афин погиб еще один человек.

Всего в стране бушует более 65 лесных пожаров, которые пытаются обуздать сотни пожарных. Некоторые из самых больших лесных пожаров продолжаются в городе Александруполис на северо-востоке Греции, где с субботы эвакуировали 13 общин.

Медсестра больницы города Никос Гиокцидис заявила, что подобной ситуации она не видела никогда за 27 лет работы.

"Это будто последствия войны", - отметила она.

Лесные пожары в Греции

Лесные пожары бушуют в Греции с конца июля. Это привело к прекращению работы гостиниц на острове Родос, так что около 19 тысяч туристов были эвакуированы. По состоянию на 26 июля сообщалось о по меньшей мере трех погибших.

На следующий день сообщалось, что в центральной части страны пожар дошел до состава боеприпасов возле большой авиабазы и вызвал серию сильных взрывов. Пострадавших нет.

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