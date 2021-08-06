В Грецию прибыли украинские огнеборцы для тушения лесных пожаров
Сотня украинских пожарных сегодня вечером прилетели в Грецию. Они помогут греческим огнеборцам бороться с масштабными лесными пожарами, вспыхнувшими на Балканском полуострове.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы на странице в Twitter.
"Сведенный отряд из 100 украинских пожарных прибыл в аэропорт Афин. Опытные украинские пожарные помогут Греции преодолевать масштабные лесные пожары. Украина готова прийти на помощь, когда наши друзья в ней нуждаются", - сказал министр.
Отправить украинских пожарных в Грецию вчера поручил президент Владимир Зеленский.
Напомним, решение об отправке пожарных в Грецию сегодня принял Кабмин на внеочередном заседании.
Добавим, в Греции уже сообщили о первой жертве лесного пожара.