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В Грецию прибыли украинские огнеборцы для тушения лесных пожаров

Новина українською →
Греция, Пятница 06 августа 2021 20:47
В Грецию прибыли украинские огнеборцы для тушения лесных пожаров Фото: украинские пожарные прибыли в Грецию (twitter.com/DmytroKuleba)
Автор: Дмитрий Левицкий

Сотня украинских пожарных сегодня вечером прилетели в Грецию. Они помогут греческим огнеборцам бороться с масштабными лесными пожарами, вспыхнувшими на Балканском полуострове.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы на странице в Twitter.

"Сведенный отряд из 100 украинских пожарных прибыл в аэропорт Афин. Опытные украинские пожарные помогут Греции преодолевать масштабные лесные пожары. Украина готова прийти на помощь, когда наши друзья в ней нуждаются", - сказал министр.

Отправить украинских пожарных в Грецию вчера поручил президент Владимир Зеленский.

Напомним, решение об отправке пожарных в Грецию сегодня принял Кабмин на внеочередном заседании.

Добавим, в Греции уже сообщили о первой жертве лесного пожара.

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