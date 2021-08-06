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У передмісті Афін в результаті лісових пожеж загинула людина

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Афіни, П'ятниця 06 серпня 2021 18:50
У передмісті Афін в результаті лісових пожеж загинула людина Фото: у передмісті Афін в результаті лісових пожеж загинула людина (Getty Imges)
Автор: РБК-Україна

У передмісті грецької столиці Афін в результаті падіння електричного стовпа загинула людина. Там служби екстреної допомоги борються з масштабними лісовими пожежами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ekathimerini.

38-річний житель передмістя Іппократіос Політея на околиці міста отримав травму голови, коли на нього впала опора.

Пожежники борються за ліквідацію десятків пожеж поблизу грецької столиці, які змусили тисячі людей покинути свої будинки.

Щонайменше дев'ять людей були доставлені в лікарню, але до п'ятничного інциденту не було зареєстровано жодного випадку смерті.

Нагадавши, у Греції через масштабні пожежі евакуювали жителів острова Евбея.

Крім того, інформації про постраждалих внаслідок лісових пожеж у Греції українців немає.

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