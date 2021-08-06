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Загін українських вогнеборців вилетів до Греції

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Київ, П'ятниця 06 серпня 2021 18:23
Загін українських вогнеборців вилетів до Греції Фото: загін українських вогнеборців вилетів до Греції (mvs.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Відповідно до указу президента України Володимира Зеленського, сотня рятувальників ДСНС полетіли до Греції. Сьогодні в країні борються з масштабними лісовими пожежами.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МВС.

"Усі ви маєте досвід боротьби із вогнем у Зоні відчуження, на Харківщині, Луганщині. Зараз він потрібен нашим грецьким колегам. Я вам бажаю успіхів та сил для цієї боротьби. Які б перед вами не стояли завдання, головне пам'ятайте про безпеку", - звернувся голова ДСНС Микола Чечоткін до загону вогнеборців.

Варто відзначити, що загалом до Греції полетіли сотня вогнеборців, які були забезпечені усім необхідним обладнанням. До складу загону увійшли пожежники Києва та ще дев'яти областей України.

Фото: загін українських вогнеборців вилетів до Греції (mvs.gov.ua)

Нагадаємо, що РБК-Україна розповідало про те, що Україна прийняла рішення допомогти Греції у боротьбі з лісовими пожежами.

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