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Україна відправила рятувальників боротися із пожежами у Греції

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П'ятниця 06 серпня 2021 16:16
Україна відправила рятувальників боротися із пожежами у Греції Фото: українські рятувальники допоможуть гасити пожежі у Греції (facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

Зведений загін українських рятувальників направили в Грецію для допомоги у ліквідації масштабних пожеж. Вони вже вирушили з України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єра Дениса Шмигаля.

"Зведений загін українських вогнеборців вирушить до Греції для допомоги в боротьбі з лісовими пожежами", - оголосив прем'єр.

Кабмін провів позачергове засідання, щоб схвалити проект протокольного рішення про направлення до Греції сотні досвідчених рятувальників з усієї України.

"Україна завжди готова допомогти й підтримати наших партнерів. Бажаємо Греції якнайшвидше приборкати руйнівну стихію", - заявив Шмигаль.

Нагадаємо, вчора президент Володимир Зеленський дав доручення Кабміну відправити 100 українських досвідчених пожежників з необхідним обладнанням на допомогу в Грецію.

Тим часом, повідомлялося, що станом на ранок 6 серпня лісові пожежі в Афінах вийшли з-під контролю.

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