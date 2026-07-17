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Некоторые страны ЕС зарабатывают сумасшедшие суммы на российско-украинской войне, - премьер Латвии

09:48 17.07.2026 Пт
2 мин
Более того, они подпитывают военную машину РФ
aimg Юлия Капитонова
Некоторые страны ЕС зарабатывают сумасшедшие суммы на российско-украинской войне, - премьер Латвии Фото: Андрис Кулбергс, премьер-министр Латвии (facebook.com/andris.kulbergs)
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Для отдельных европейских стран российско-украинская война стала серьезным источником дохода.

Об этом заявил премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Кулбергс не скрывает своего возмущения из-за того, что некоторые страны-члены ЕС блокируют новый 21-й пакет санкций против России. В первую очередь речь идет о Болгарии и Греции.

По его мнению, наложение вето на отдельные части пакета фактически является соучастием в гибели украинских воинов и гражданских лиц.

Более того, премьер Латвии подчеркнул, что бездействие в отношении "теневого флота" России и ее продаж СПГ подпитывает "российскую военную машину".

"Кроме того, некоторые (европейские - ред.) страны зарабатывают на этом сумасшедшие суммы. Вопрос только в том, вы хотите зарабатывать деньги или хотите мира? Эти две вещи одновременно иметь нельзя", - заявил Кулбергс.

Напомним, 15 июля Комитету постоянных представителей ЕС (Coreper) не удалось согласовать принятие 21-го пакета санкций против России.

В то же время, пока переговоры продолжаются, дипломаты решили отложить решение о снижении предельной цены на российскую нефть, по меньшей мере, до 23 июля.

Кстати, недавно мы сообщали, что "адские санкции" Грэма против РФ поддерживают более 60 сенаторов.

Также РБК-Украина писало о том,почему российские миллиардеры срочно выводят деньги из страны.

Более того, стало известно, что россияне нашли лазейку, чтобы попасть в ЕС на фоне усиления визовых ограничений.

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