Некоторые страны ЕС зарабатывают сумасшедшие суммы на российско-украинской войне, - премьер Латвии

Об этом заявил премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Кулбергс не скрывает своего возмущения из-за того, что некоторые страны-члены ЕС блокируют новый 21-й пакет санкций против России. В первую очередь речь идет о Болгарии и Греции.

По его мнению, наложение вето на отдельные части пакета фактически является соучастием в гибели украинских воинов и гражданских лиц.

Более того, премьер Латвии подчеркнул, что бездействие в отношении "теневого флота" России и ее продаж СПГ подпитывает "российскую военную машину".

"Кроме того, некоторые (европейские - ред.) страны зарабатывают на этом сумасшедшие суммы. Вопрос только в том, вы хотите зарабатывать деньги или хотите мира? Эти две вещи одновременно иметь нельзя", - заявил Кулбергс.

Напомним, 15 июля Комитету постоянных представителей ЕС (Coreper) не удалось согласовать принятие 21-го пакета санкций против России.

В то же время, пока переговоры продолжаются, дипломаты решили отложить решение о снижении предельной цены на российскую нефть, по меньшей мере, до 23 июля.