Греция отказалась передавать Украине истребители Mirage 2000-5 несмотря на давление США и НАТО

Союзники Украины в Европе и НАТО оказывают значительное давление на греческое правительство с целью ускорить передачу Киеву части своих истребителей Mirage 2000-5.

Инициатива Prioritized Ukraine Requirements List (PURL) предполагает перепродажу критически важного вооружения, которое могло бы усилить оборонные возможности Украины против российских сил.

Афины уже сталкивались с аналогичными требованиями ранее, однако в этот раз давление особенно активно со стороны США, Франции и стран Восточной Европы. Они настаивают на том, чтобы Греция внесла реальный вклад в поддержку Украины, предоставив часть современных боевых самолетов.

Устаревшее вооружение вместо современных истребителей

По данным журналистов, греческое правительство не готово передавать Киеву современные и высокотехнологичные самолеты. Вместо этого Афины предлагают устаревшие вооружения, включая 60 самоходных гаубиц M-110 калибра 203 мм, которые состоят на вооружении с 1960-х годов.

Журналисты отмечают, что техническая поддержка истребителей Mirage 2000-5 завершится в 2027 году, что подталкивает Грецию к замене их на более современные самолеты Rafale, закупленные у Франции.

Возможная роль посредников

Если Греция все же согласится на требования союзников, часть своих Mirage 2000-5 она может продать третьим странам — США, Франции, Германии, Чехии или Эстонии. После этого посредники перепродадут самолеты Украине или предоставят аналогичные системы вооружения.

Инициатива PURL

Механизм PURL был создан США и НАТО для ускорения поставок критически важного оружия Украине с участием партнерских взносов, что делает давление на Грецию частью широкой стратегии поддержки Киева.