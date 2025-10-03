Греція відмовилася передавати Україні винищувачі Mirage 2000-5 попри тиск США і НАТО

Союзники України в Європі та НАТО чинять значний тиск на грецький уряд з метою прискорити передачу Києву частини своїх винищувачів Mirage 2000-5.

Ініціатива Prioritized Ukraine Requirements List (PURL) передбачає перепродаж критично важливого озброєння, яке могло б посилити оборонні можливості України проти російських сил.

Афіни вже стикалися з аналогічними вимогами раніше, проте цього разу тиск особливо активний з боку США, Франції та країн Східної Європи. Вони наполягають на тому, щоб Греція зробила реальний внесок у підтримку України, надавши частину сучасних бойових літаків.

Застаріле озброєння замість сучасних винищувачів

За даними журналістів, грецький уряд не готовий передавати Києву сучасні та високотехнологічні літаки. Замість цього Афіни пропонують застаріле озброєння, зокрема 60 самохідних гаубиць M-110 калібру 203 мм, які перебувають на озброєнні з 1960-х років.

Журналісти зазначають, що технічна підтримка винищувачів Mirage 2000-5 завершиться 2027 року, що підштовхує Грецію до заміни їх на більш сучасні літаки Rafale, закуплені у Франції.

Можлива роль посередників

Якщо Греція все ж погодиться на вимоги союзників, частину своїх Mirage 2000-5 вона може продати третім країнам - США, Франції, Німеччині, Чехії або Естонії. Після цього посередники перепродадуть літаки Україні або нададуть аналогічні системи озброєння.

Ініціатива PURL

Механізм PURL був створений США і НАТО для прискорення поставок критично важливої зброї Україні за участю партнерських внесків, що робить тиск на Грецію частиною широкої стратегії підтримки Києва.