Греція підтвердила відправку в Україну БМП в обмін на техніку з Німеччини

Міноборони Греції підтвердило заяву канцлера Німеччини Олафа Шольца про відправку в Україну броньованих машин піхоти БМП-1. Їх замінять технікою німецького виробництва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт відомство.

Як пояснили в грецькому міноборони, передані Україні БМП будуть замінені рівною кількістю бойових броньованих машин німецького виробництва Marder.

БПМ -1 були отримані Грецією в 1994 році зі Східної Німеччини.

Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц повідомив, що Греція передасть Україні танки радянського зразка, Берлін натомість надасть Афінам свої броньовані машини.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що німецький уряд блокує постачання бойових машин піхоти (БМП) Marder Україні.

Водночас посол України в Німеччині розкритикував Берлін за таку позицію, а міністр закордонних справ Дмитро Кулеба назвав зброю, яку може дати Німеччина.

При цьому в Німеччині щиро не розуміють докорів у недостатній допомозі Україні, вважаючи, що ФРН "не може виконати всі побажання" Києва. В уряді припускають, що саме стало приводом для них.

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