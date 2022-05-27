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"Україна просто кинута Берліном". Посол Мельник розкритикував промову Шольца в Давосі

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Берлін, П'ятниця 27 травня 2022 10:03
"Україна просто кинута Берліном". Посол Мельник розкритикував промову Шольца в Давосі Фото: посол України в Німеччині Андрій Мельник (germany.mfa.gov.ua)
Автор: Валерія Поліщук

Канцлер Німеччини Олаф Шольц під час свого виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі повторив свої беззмістовні строфи і знову не підкреслив, що Україна повинна повністю виграти війну, яку розв'язала Росія.

Про це заявив посол України в Німеччині Андрій Мельник, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild.

Він підкреслив, що у військовому відношенні Україна просто кинута Берліном.

"У Києві сподівалися почути з цієї промови, які кроки зробить світлофор, щоб надати нам масовану підтримку, щоб Україна виграла цю війну. На жаль, це була не подія, особливо в плані негайного постачання важкого озброєння з Німеччини", - заявив посол.

Нагадаємо, напередодні в Давосі Шольц заявив, що керівник Кремля Володимир Путін не повинен перемогти у війні проти України, і є впевненість що він цього і не зможе.

Раніше канцлер Німеччини заявляв, зараз не видно швидкого завершення війни Росії проти України. Оскільки російська сторона не робить кроків по досягненню мирної угоди.

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