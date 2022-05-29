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"Борги минулого". У Німеччині пояснили, звідки взялися закиди щодо недостатньої допомоги Україні

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Україна, Неділя 29 травня 2022 15:54
"Борги минулого". У Німеччині пояснили, звідки взялися закиди щодо недостатньої допомоги Україні Фото: Німеччина поставить Україні PzH2000 (wikipedia.org)
Автор: Наталія Гурковська

У Німеччині не розуміють закидів щодо недостатньої допомоги Україні, вважаючи, що ФРН "не може виконати всі побажання" Києва. В уряді припускають, що саме стало приводом для них.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву під час інтерв'ю Die Welt міністра економіки ФРН Роберта Габека.

"Справа зовсім не в тому, що Німеччина нічого не постачає або постачає занадто мало. Вірно те, що Берлін не може виконати всі побажання України. Це створює певну напругу", - сказав він.

На підтвердження своїх слів Габек зазначив, що на цей час українські солдати тренуються на Panzerhaubitze 2000.

"Це одне з найсучасніших артилерійських знарядь. Це вимагає навчання. Німеччина скоро поставить цю зброю Україні", - додав він.

На думку міністра економіки, подібні звинувачення можуть бути наслідком того, що останніми роками Німеччина "надто некритично ставилася до російського уряду".

"Німеччина побудувала "Північний потік - 2", попри анексію Криму та ігнорувала попередження східноєвропейських партнерів. Це має ефект. Сьогодні ми стикаємося з боргами, в які ми влізли у минулому", - пояснив Габек.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що німецький уряд блокує поставки бойових машин піхоти (БМП) "Мардер" Україні.

Водночас посол України в Німеччині розкритикував Берлін за таку позицію, а міністр закордонних справ Дмитро Кулеба назвав зброю, яку може дати Німеччина.

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