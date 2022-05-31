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Греція поставить Україні зброю часів СРСР. Як Німеччина віддячить Афінам за допомогу

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Україна, Вівторок 31 травня 2022 18:01
Греція поставить Україні зброю часів СРСР. Як Німеччина віддячить Афінам за допомогу Фото: канцлер Німеччини Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Німеччина та Греція домовилися про постачання Україні радянської зброї у рамках кругового обміну. Своєю чергою Берлін зобов'язується поставити Афінам сучасні бронетранспортери.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заява канцлера ФРН Олафа Шольца у вівторок, 31 травня, на прес-конференції за підсумками позачергового саміту ЄС, передає Reuters.

"Що ми робимо, то це підтримуємо Україну в її оборонній боротьбі. Ми це робили і продовжимо робити", - сказав канцлер.

За словами Шольца, ФРН підтримує і країни, які, наприклад, мають у розпорядженні зброю із запасів часів Варшавського договору.

"Ми вже змогли підготувати низку таких спеціальних угод. Ми зараз досягли домовленості з прем'єром Греції. За це ми надамо Афінам німецькі бронетранспортери", - говорить він.

Канцлер також зазначив, що обговорив таку угоду і з польською стороною.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що німецький уряд блокує поставки бойових машин піхоти (БМП) "Мардер" Україні.

Водночас посол України в Німеччині розкритикував Берлін за таку позицію, а міністр закордонних справ Дмитро Кулеба назвав зброю, яку може дати Німеччина.

При цьому у Німеччині відверто не розуміють закидів щодо недостатньої допомоги Україні, вважаючи, що ФРН "не може виконати всі побажання" Києва. В уряді припускають, що саме стало приводом для них.

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Зброя в Україні Олаф Шольц
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