Греция планирует экстрадировать Плахотнюка в Молдову: Reuters узнало сроки

Греция, Среда 24 сентября 2025 16:23
Греция планирует экстрадировать Плахотнюка в Молдову: Reuters узнало сроки Фото: Владимир Плахотнюк, молдавский олигарх-беглец (GettyImagеs)
Автор: Валерій Ульяненко

Греция планирует экстрадировать олигарха Владимира Плахотнюка в Молдову уже завтра, 25 сентября.

Как пишет РБК-Украина, об этом информирует агентство Reuters.

Агентство сообщает, что ему стало известно о сроках экстрадиции олигарха от источника.

Плахотнюк должен покинуть Грецию утром 25 сентября - его возвращение в Молдову было одобрено после задержки, связанной с объяснениями, которые он должен был предоставить по делу, возбужденному против него Румынией.

Отмечается, что молдавское правительство до настоящего времени никаких комментариев не предоставило.

Что известно об олигархе Плахотнюке

Беглый олигарх в июне 2019 года покинул Молдову, однако 22 июля он был задержан в Греции, откуда собирался вылететь в Дубай. Плахотнюку почти удалось сесть на самолет в аэропорту Афин, однако у правоохранителей вызвали подозрение его документы на имя "Кирсанов".

Всего у молдавского олигарха нашли 21 поддельный документ - среди них было 11 паспортов Украины, Румынии, России и других стран.

Молдова выдала на олигарха ордера на арест по трем делам, самым громким из которых было дело о "краже миллиарда" в 2014 году из молдавских банков. Дело было передано в суд в 2023 году, после чего в феврале 2025 года Плахотнюка объявили в розыск через Интерпол.

Напомним, недавно греческое министерство юстиции отменило свое же решение о приостановлении экстрадиции олигарха. Его адвокат Лачиан Рогак заявил, что это произошло благодаря "усилиям и ходатайствам" защитников олигарха.

В то же время генеральная прокуратура Молдовы заявила, что возобновление процесса экстрадиции - ее достижение.

Ранее мы писали, что 17 сентября министерство юстиции Греции приостановило экстрадицию беглого олигарха в Молдову. Причиной стало расследование Румынией дела о подделке документов, в котором фигурирует беглый олигарх.

