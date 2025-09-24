ua en ru
Греція планує екстрадувати Плахотнюка до Молдови: Reuters дізналося терміни

Греція, Середа 24 вересня 2025 16:23
Греція планує екстрадувати Плахотнюка до Молдови: Reuters дізналося терміни Фото: Володимир Плахотнюк, молдовський олігарх-втікач (GettyImagеs)
Автор: Валерій Ульяненко

Греція планує екстрадувати олігарха Володимира Плахотнюка до Молдови вже завтра, 25 вересня.

Як пише РБК-Україна, про це інформує агентство Reuters.

Агентство повідомляє, що йому стало відомо про терміни екстрадиції олігарха від джерела.

Плахотнюк має залишити Грецію вранці 25 вересня - його повернення до Молдови було схвалено після затримки, пов'язаній з поясненнями, які він мав надати у справі, порушеній проти нього Румунією.

Зазначається, що молдовський уряд до теперішнього часу жодних коментарів не надав.

Що відомо про олігарха Плахотнюка

Олігарх-втікач в червні 2019 року залишив Молдову, проте 22 липня його було затримано у Греції, звідки він збирався вилетіти до Дубаю. Плахотнюку майже вдалося сісти на літак в аеропорту Афін, проте у правоохоронців викликали підозру його документи на ім’я "Кірсанов".

Загалом у молдовського олігарха знайшли 21 підроблений документ - серед них було 11 паспортів України, Румунії, Росії та інших країн.

Молдова видала на олігарха ордери на арешт за трьома справами, найгучнішою з яких була справа про "крадіжку мільярда" у 2014 році з молдовських банків. Справу було передано до суду у 2023 році, після чого у лютому 2025 року Плахотнюка оголосили у розшук через Інтерпол.

Нагадаємо, нещодавно грецьке міністерство юстиції скасувало своє ж рішення щодо призупинення екстрадиції олігарха. Його адвокат Лачіан Рогак заявив, що це сталося завдяки "зусиллям і клопотанням" захисників олігарха.

Водночас генеральна прокуратура Молдови заявила, що відновлення процесу екстрадиції - її досягнення.

Раніше ми писали, що 17 вересня міністерство юстиції Греції призупинило екстрадицію олігарха-втікача до Молдови. Причиною стало розслідування Румунією справи щодо підробки документів, в якій фігурує олігарх-втікач.

