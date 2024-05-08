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Греция не будет передавать Украине С-300 или Patriot: премьер назвал причину

Афины, Среда 08 мая 2024 18:39
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Греция не будет передавать Украине С-300 или Patriot: премьер назвал причину Фото: Кириакос Мицотакис, премьер Греции (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Греция отказывается от передачи украинским защитникам зенитных ракетных комплексов С-300 или Patriot. У нее нет таких систем, которые можно было бы отдать.

Как сообщает РБК-Украина, об этом в интервью protothema заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис.

"Мы поддерживаем Украину и у нас есть излишки оборонной техники. и Но это не касается ни Patriot, ни С-300", - заявил глава греческого правительства.

Он также добавил, что такие ЗРК все еще нужны Греции.

При этом премьер Греции подчеркнул, что Украина не должна проиграть войну, поскольку она является защищающейся стороной.

Что предшествовало

Напомним, еще в конце апреля журналисты распространяли слухи о том, что Греция может предоставить Украине систему ПВО Patriot. Это произошло на фоне усиления ударов по украинской территории, в том числе баллистикой, для уничтожения которой необходимы подобные батареи.

СМИ уточняли, что Греция может начать передачу в случае, если США предоставят ей гарантии безопасности от угрозы со стороны Турции.

Уже через несколько дней Мицотакис опроверг такие слухи, отметив, что его страна не может начать поставки такой ПВО Украине.

Примечательно, что 6 марта премьер Греции вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским попали под российский обстрел в Одессе. Баллистическая ракета оккупантов ударила недалеко от лидеров.

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