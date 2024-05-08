Греция не будет передавать Украине С-300 или Patriot: премьер назвал причину

Греция отказывается от передачи украинским защитникам зенитных ракетных комплексов С-300 или Patriot. У нее нет таких систем, которые можно было бы отдать.

Как сообщает РБК-Украина, об этом в интервью protothema заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис.

"Мы поддерживаем Украину и у нас есть излишки оборонной техники. и Но это не касается ни Patriot, ни С-300", - заявил глава греческого правительства. Он также добавил, что такие ЗРК все еще нужны Греции. При этом премьер Греции подчеркнул, что Украина не должна проиграть войну, поскольку она является защищающейся стороной.