Греція не передаватиме Україні С-300 чи Patriot: прем'єр назвав причину

Греція відмовляється від передачі українським захисникам зенітних ракетних комплексів С-300 чи Patriot. Вона не має таких систем, які можна було б віддати.

Як повідомляє РБК-Україна , про це в інтерв'ю protothema заявив прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс.

"Ми підтримуємо Україну і у нас є надлишки оборонної техніки. І це не стосується ні Patriot, ні С-300", - заявив глава грецького уряду.

Він також додав, що такі ЗРК все ще потрібні Греції.

При цьому прем'єр Греції підкреслив, що Україна не повинна програти війну, оскільки вона є стороною, яка захищається.