Греція почала пробне прокачування азербайджанського газу до Болгарії
Греція здійснила пробний запуск другого газопроводу для прокачування газу до Болгарії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на bnr.bg.
Повідомляється, що сьогодні почалося пробне перекачування азербайджанського газу з Греції до Болгарії по трубопроводу Комотіні - Стара Загора, тестова робота триватиме до кінця місяця.
Очікується, що з 1 липня 2022 року почнуться поставки погодженого обсягу в 1 млрд кубометрів.
Зазначимо, трубопровід в Комотіні і термінал під Александруполісом дозволять Болгарії та країнам регіону отримувати газ з Південного газового коридору.
Нагадаємо, у квітні російський "Газпром" заявив про припинення поставок газу до Болгарії після того, як болгарська сторона відмовилася оплачувати поставки на його умовах.
Греція відразу пообіцяла допомогти Болгарії з газом, пізніше Софія домовилася про покупку американського газу дешевше, ніж у "Газпрому".
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