ru ua
Нд, 19 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Греція почала пробне прокачування азербайджанського газу до Болгарії

Новость на русском →
Афіни, Неділя 19 червня 2022 17:09
Греція почала пробне прокачування азербайджанського газу до Болгарії Фото: газопровід між Болгарією і Грецією (apa.az)
Автор: Сергей Новиков

Греція здійснила пробний запуск другого газопроводу для прокачування газу до Болгарії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на bnr.bg.

Повідомляється, що сьогодні почалося пробне перекачування азербайджанського газу з Греції до Болгарії по трубопроводу Комотіні - Стара Загора, тестова робота триватиме до кінця місяця.

Очікується, що з 1 липня 2022 року почнуться поставки погодженого обсягу в 1 млрд кубометрів.

Зазначимо, трубопровід в Комотіні і термінал під Александруполісом дозволять Болгарії та країнам регіону отримувати газ з Південного газового коридору.

Нагадаємо, у квітні російський "Газпром" заявив про припинення поставок газу до Болгарії після того, як болгарська сторона відмовилася оплачувати поставки на його умовах.

Греція відразу пообіцяла допомогти Болгарії з газом, пізніше Софія домовилася про покупку американського газу дешевше, ніж у "Газпрому".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Болгария Греція Газ
NEWS
Платіжки за травень затримуються: "Нафтогаз" зробив важливе попередження
Платіжки за травень затримуються: "Нафтогаз" зробив важливе попередження
DAILY
"За фото – куля в лоб, без розбірок". Історії з окупованого Херсону
Анастасія Рокитнаспеціально для РБК-Україна "За фото – куля в лоб, без розбірок". Історії з окупованого Херсону