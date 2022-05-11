Болгарія домовилася про покупку американського газу дешевше, ніж у "Газпрому"

США в червні почнуть поставляти скраплений природний газ для Болгарії за цінами нижче "Газпрому". Домовленість про це була досягнута під час зустрічі прем'єр-міністра Болгарії Кирила Петкова і віце-президента США Камали Харріс у Вашингтоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на БГНЕС .

Віце-президент Камала Харріс привітала Болгарію з рішучими діями щодо захисту свого енергетичного суверенітету. Зі свого боку, прем'єр-міністр Петков зазначив, що партнерство між Софією і Вашингтоном є важливою частиною досягнення газової незалежності Болгарії, поряд з Солідарністю з ЄС.

Раніше прем'єр-міністр Кирило Петков провів переговори з держсекретарем Ентоні Блінкеном в Держдепартаменті США. Вони обговорили можливості партнерства з США для диверсифікації енергетики Болгарії та регіону. Петков і Блінкен також обговорили модернізацію болгарських Збройних сил, а також стабільність і розвиток на Західних Балканах.

Раніше Греція заявила, що запропонує допомога Болгарії після того, як Росія припинила постачання газу. Офіційний представник Греції заявив, що Софія вже замовила деякі партії зрідженого природного газу (СПГ) для доставки через Грецький термінал.