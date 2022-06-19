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Греция начала пробную прокачку азербайджанского газа в Болгарию

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Афины, Воскресенье 19 июня 2022 17:09
Греция начала пробную прокачку азербайджанского газа в Болгарию Фото: газопровод между Болгарией и Грецией (apa.az)
Автор: Сергей Новиков

Греция осуществила пробный запуск второго газопровода для прокачки газа в Болгарию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на bnr.bg.

Сообщается, что сегодня началась пробная перекачка азербайджанского газа из Греции в Болгарию по трубопроводу Комотини - Стара Загора, тестовая работа продлится до конца месяца.

Ожидается, что с 1 июля 2022 года начнутся поставки согласованного объема в 1 млрд кубометров.

Отметим, трубопровод в Комотини и терминал под Александруполисом позволят Болгарии и странам региона получать газ из Южного газового коридора.

Напомним, в апреле российский "Газпром" заявил о прекращении поставок газа в Болгарию после того, как болгарская сторона отказалась оплачивать поставки на его условиях.

Греция сразу пообещала помочь Болгарии с газом, позже София договорилась о покупке американского газа дешевле, чем у "Газпрома".

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Болгария Греция Газ
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