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В Ухані помер чоловік, який раніше лікувався від коронавірусу

Новини » Суспільство     05.03.2020 - 08:08
В Ухані помер чоловік, який раніше лікувався від коронавірусу
Ілюстративне фото (adevarul.ro)

Чоловік помер через 5 днів після виписки

У китайському місті Ухань 36-річний чоловік помер від дихальної недостатності через п'ять днів після виписки з однієї з тимчасових лікарень, побудованих для боротьби з спалахом коронавіруса. Про це повідомляє South China Morning Post.

Повідомляється, що Лі Лян вперше був поміщений в лікарню 12 лютого. Через два тижні його виписали з інструкціями залишатися під карантином 14 днів.

Як повідомила дружина померлого, через два дні після виписки з лікарні її чоловік став почуватися погано. Він скаржився на сухість у роті і гази в шлунку. Пізніше сказав, що йому стало гірше, і його відправили в лікарню. Там він був визнаний мертвим в той же день - 2 березня.

У свідоцтві про смерть, виданому Уханьською комісією з охорони здоров'я, вказувалося, що безпосередньою причиною був Covid-19. Смерть чоловіка була викликана дихальною недостатністю і відмовою легенів.

Нагадаємо, Європейському союзі більшість країн постраждали від спалаху коронавірусу, вірус не зафіксований лише у 5 з 27 країн ЄС. При цьому коронавірус COVID-19 зафіксований в Австрії, Бельгії, Угорщини, Греції, Німеччини, Данії, Італії, Ірландії, Іспанії, Люксембурзі, Латвії, Литві, Нідерландах, Португалії, Польщі, Румунії, Франції, Фінляндії, Хорватії, Чехії, Швеції, Естонії.

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