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Колишній командир батальйону "Айдар" повідомив про його затримання на кордоні Греції

Новини » Суспільство     02.03.2020 - 01:31
Колишній командир батальйону "Айдар" повідомив про його затримання на кордоні Греції
Фото: Сергій Мельничук (facebook.com SergiyMelnuchykKombatAidar)

Мельничук заявив, що його затримали на вимогу РФ

Колишній народний депутат і перший командир батальйону "Айдар" Сергій Мельничук затриманий на кордоні з Грецією. Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.

Він зазначив, що його затримав Інтерпол за запитом Росії. Мельничук записав відеозвернення, в якому він попросив у украинсого посольства надати йому захисника.

"Мене затримали на болгаро-грецької кордоні. Картку Інтерполу виставила Росія. І зараз буде Інтерпол затримувати", - повідомив Мельничук.

Він додав, що знаходиться у відділенні з вагітною дружиною і з сином дев'ятимісячним. Пізніше Мельничук написав, що він вже затриманий. Причина невідома.

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Опубліковано Сергієм Мельничуком Неділя, 1 березня 2020 р.

Нагадаємо, в листопаді 2019 року СБУ допитала колишнього командира роти "Айдара" Ігоря Лапіна і заявила, що "представники спецслужби з Луганська" допитають свідків у справі про терористичний акт. Йдеться про розслідування по справі Іловайської трагедії.

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