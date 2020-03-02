Аваков: Нацполіції вдалося зняти з розшуку Інтерполу близько 30 українців

Фото: Арсен Аваков (РБК-Україна)

Аваков просить Інтерпол блокувати політичні запити Росії

За останні роки Національної поліції вдалося зняти близько 30 українців з розшуку Інтерполу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

За його словами, він направив генсеку Інтерполу Юргену Штоку звернення про необхідність вироблення механізму, щоб заблокувати зловживання з боку Російської Федерації. Раніше Росія оголошувала в розшук таких політичних на громадських діячів як Анатолій Гриценко, Мустафа Джемілєв, Рефат Чубаров, Ігор Мазур та інших.

"Всього за останні роки завдяки своєчасному втручанню Національної поліції в Україні вдалося забезпечити попередження незаконного обмеження прав близько 30 наших співвітчизників, яких правоохоронні органи РФ намагалися затримати на території інших країн-членів Інтерполу", - зазначив Аваков.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Інтерпол переглядає запит РФ про затримання екс-командира "Айдара" Сергія Мельничука. Сьогодні стало відомо про його затримання в Греції у справі Надії Савченко.

РБК-Україна в МЗС повідомили, що Мельничуку в Греції завтра визначать запобіжний захід.