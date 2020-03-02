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Мельничуку в Греції завтра визначать запобіжний захід

Новини » Політика     02.03.2020 - 16:41
Мельничуку в Греції завтра визначать запобіжний захід
Фото: Сергій Мельничук (facebook.com/SergiyMelnuchykKombatAidar)

Мельничука можуть відпустити або помістити під варту

У Греції прокурор завтра визначиться з мірою запобіжного заходу для затриманого Сергія Мельничука, колишнього нардепа і командира батальйону "Айдар". Про це РБК-Україна повідомив директор департаменту консульської служби МЗС Сергій Погорельцев.

За його словами, Мельничука перевели до управління поліції міста Серре. Представник грецької поліції запевнив, що права затриманого не порушено, він забезпечений усім необхідним.

"3 березня на 10:00 годин ранку запланована зустріч з прокурором Салонік, який розгляне справу затриманого і ухвалить рішення про міру запобіжного заходу - про тримання під вартою або про звільнення", - зазначив Погорельцев.

Він також додав, що найближчим часом до поліції прибуде адвокат. Крім того, консульство у Салоніках надає дружині і дитині Мельничука сприяння в розміщенні в готелі та вирішенні інших питань.

"Дружині затриманого було запропоновано сьогоднішнім авіарейсом Салоніки-Київ повернутися до України, однак вона відмовилася. У зв'язку з цим консул запропонував пані Мельничук разом з дитиною перевезти їх в Салоніки і розмістити в готелі, оскільки завтра, 03.03.2020, Мельничука переведуть в це місто. Зараз стан здоров'я пані Мельничук та дитини нормальний, вони забезпечені всім необхідним", - підкреслив Погорельцев.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Мельничука затримали на в'їзді до Греції. Відомо, що його затримали за запитом Росії до Інтерполу.

Сьогодні міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що Інтерпол переглядає запит на затримання колишнього народного депутата і екс-комбата "Айдару".

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