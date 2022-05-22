У Греції виявили перший можливий випадок віспи мавп у людини

Симптоми захворювання виявлені у 29-річного британського туриста, який зі своєю супутницею приїхав на відпочинок на острів Кефалонія. У молодої людини - шкірний висип і інші симптоми, що нагадують віспу мавп.

Медична влада здійснила транспортування чоловіка з острова в афінську лікарню "Аттікон" з дотриманням всіх відповідних заходів безпеки.

Він поміщений в спеціальну ізольовану палату, як у випадку з COVID-19, для захисту громадського здоров'я.

Турист проходить детальне обстеження у наукового персоналу лікарні, яке повинно дозволити визначити, чи дійсно він заражений вірусом, що викликає віспу мавп, зазначає видання.