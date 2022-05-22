У Греції виявили перший можливий випадок віспи мавп у людини

Національна організація охорони здоров'я Греції (EODY) повідомила в суботу, що в країні виявлено перший можливий випадок віспи мавп у людини. Очікуються результати лабораторних досліджень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Proto Thema.
Симптоми захворювання виявлені у 29-річного британського туриста, який зі своєю супутницею приїхав на відпочинок на острів Кефалонія. У молодої людини - шкірний висип і інші симптоми, що нагадують віспу мавп.
Медична влада здійснила транспортування чоловіка з острова в афінську лікарню "Аттікон" з дотриманням всіх відповідних заходів безпеки.
Він поміщений в спеціальну ізольовану палату, як у випадку з COVID-19, для захисту громадського здоров'я.
Турист проходить детальне обстеження у наукового персоналу лікарні, яке повинно дозволити визначити, чи дійсно він заражений вірусом, що викликає віспу мавп, зазначає видання.
Нагадаємо, за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я у світі зафіксовано 80 підтверджених випадків зараження людини віспою мавп в 11 країнах.
Відзначимо, про випадки захворювання мавпячою віспою повідомили в Австралії, Бельгія, Франція, Німеччини, Італії, Ізраїль, Португалії, Іспанії, Швеції, Швейцарії та Великобританії.
Про те, як проявляється Мавпяча віспа і в чому небезпека захворювання розповіла завідувач кафедри інфекційних хвороб Національного медичного університету імені Богомольця Ольга Голубовська.
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