В Ізраїлі зафіксовано перший випадок підозри на віспу мавп
МОЗ Ізраїлю повідомило, що в лікарні "Іхілов" знаходиться пацієнт з симптомами, що дозволяють припустити, що він хворий віспою мавп. Якщо діагноз підтвердиться, це першим випадком захворювання віспою мавп в Ізраїлі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Newsru.il.
30-річний чоловік нещодавно повернувся додому з поїздки в одну з країн Західної Європи. Його стан оцінюється лікарями як легке. На сьогодні випадки виявлення цього захворювання реєструвалися у Великобританії, Іспанії, Бельгії, Франції, Швеції, Італії, Австралії, Канаді та в інших країнах.
Збудник віспи мавп - вірус, що належить до сімейства поксвірусів. Вперше був виділений в 1958 році від хворих мавп. За своєю структурою і властивостями схожий з вірусом віспи людини.
Раніше ми писали про те, як проявляється Мавпяча віспа і в чому небезпека. Завкафедри інфекційних хвороб Національного медичного університету імені Богомольця Ольга Голубовська розповіла про особливості протікання хвороби.
Нагадаємо, останні кілька днів у країнах Європи фіксують спалах віспи мавп. Випадки захворювання виявили у Великобританії, Іспанії, Франція, Швеції та Португалії.
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