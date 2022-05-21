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Вже 80 випадків. Мавпячу віспу виявили в 11 країнах

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Нью-Йорк, Субота 21 травня 2022 16:11
Вже 80 випадків. Мавпячу віспу виявили в 11 країнах Фото: ВООЗ повідомила про 80 випадків віспи мавп в 11 країнах (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

У світі виявили 80 підтверджених випадків зараження віспою мавп в 11 країнах. Ще 50-знаходяться на стадії вивчення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВОЗА).

"Недавні спалахи (віспи мавп - ред.), зареєстровані в 11 країнах, нетипові, оскільки відбуваються в не ендемічних країнах", - йдеться в заяві.

У ВООЗ додали, що на цей момент підтверджено близько 80 випадків зараження мавпячою віспою, ще 50 - розслідуються. В організації підкреслили, що в міру розширення епідеміологічного нагляду не виключено збільшення кількості нових хворих.

Нагадаємо, раніше у ВООЗ допустили можливість зростання захворюваності на віспу мавп цього літа.

Зазначимо, на сьогодні відомо про випадки захворювання мавпячою віспою в Австралії, Бельгія, Франція, Німеччини, Італії, Ізраїль, Португалії, Іспанії, Швеції та Великобританії.

Про те, як проявляється Мавпяча віспа і в чому небезпека захворювання розповіла завкафедри інфекційних хвороб Національного медичного університету імені Богомольця Ольга Голубовська.

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