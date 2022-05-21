Вже 80 випадків. Мавпячу віспу виявили в 11 країнах
У світі виявили 80 підтверджених випадків зараження віспою мавп в 11 країнах. Ще 50-знаходяться на стадії вивчення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВОЗА).
"Недавні спалахи (віспи мавп - ред.), зареєстровані в 11 країнах, нетипові, оскільки відбуваються в не ендемічних країнах", - йдеться в заяві.
У ВООЗ додали, що на цей момент підтверджено близько 80 випадків зараження мавпячою віспою, ще 50 - розслідуються. В організації підкреслили, що в міру розширення епідеміологічного нагляду не виключено збільшення кількості нових хворих.
Нагадаємо, раніше у ВООЗ допустили можливість зростання захворюваності на віспу мавп цього літа.
Зазначимо, на сьогодні відомо про випадки захворювання мавпячою віспою в Австралії, Бельгія, Франція, Німеччини, Італії, Ізраїль, Португалії, Іспанії, Швеції та Великобританії.
Про те, як проявляється Мавпяча віспа і в чому небезпека захворювання розповіла завкафедри інфекційних хвороб Національного медичного університету імені Богомольця Ольга Голубовська.
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