Вже 80 випадків. Мавпячу віспу виявили в 11 країнах

Фото: ВООЗ повідомила про 80 випадків віспи мавп в 11 країнах (Getty Images)

У світі виявили 80 підтверджених випадків зараження віспою мавп в 11 країнах. Ще 50-знаходяться на стадії вивчення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВОЗА).