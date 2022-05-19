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Перший випадок підозри на віспу мавп зафіксований у Франції

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Париж, Четвер 19 травня 2022 23:27
Перший випадок підозри на віспу мавп зафіксований у Франції Фото: перший можливий випадок зараження віспою мавп зафіксований у Франції (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Франція може стати черговою європейською країною, куди проникла віспа мавп. У столичному регіоні Іль-де-Франс зафіксований перший можливий випадок зараження цим захворюванням.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFM TV.

Як зазначає телеканал, повідомлення про перший можливий випадок виявлення віспи мавп у Франції було розіслано владою в медичні організації.

Однак якихось деталей про те, що це за пацієнт, поки не наводиться.

Віспа мавп - рідкісна, але потенційно небезпечна вірусна інфекція. Зазвичай починається з грипоподібного захворювання і збільшення лімфатичних вузлів, а потім прогресує до великої висипки на обличчі і тілі.

Мавпяча віспа знову виникла в Нігерії у 2017 році після більш ніж 40 річної відсутності зареєстрованих випадків. З того моменту 218 випадків було підтверджено в африканській країні і 8-у міжнародних мандрівників з Нігерії, включаючи випадок в Техасі в липні 2021 року і останній.

Раніше в штаті Мериленд (США) виявили випадок зараження віспою мавпи. Інфекцію виявили в американця, який повернувся в країну з Нігерії.

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