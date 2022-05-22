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В Греции обнаружили первый возможный случай оспы обезьян у человека

Фото: в Греции обнаружили первый возможный случай оспы обезьян у человека (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Национальная организация общественного здравоохранения Греции (EODY) сообщила в субботу, что в стране выявлен первый возможный случай оспы обезьян у человека. Ожидаются результаты лабораторных исследований.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Proto Thema.

Симптомы заболевания обнаружены у 29-летнего британского туриста, который со своей спутницей приехал на отдых на остров Кефалония. У молодого человека - кожная сыпь и другие симптомы, напоминающие оспу обезьян.

Медицинские власти совершили транспортировку мужчины с острова в афинскую больницу "Аттикон" с соблюдением всех соответствующих мер безопасности.

Он помещен в специальную изолированную палату, как в случае с COVID-19, для защиты общественного здоровья.

Турист проходит детальное обследование у научного персонала больницы, которое должно позволить определить, действительно ли он заражен вирусом, вызывающим оспу обезьян, отмечает издание.

Напомним, по данным Всемирной организации здравоохранения в мире зафиксировано 80 подтвержденных случаев заражения человека оспой обезьян в 11 странах.

Отметим, о случаях заболевания обезьяньей оспой сообщили в Австралии, Бельгии, Франции, Германии, Италии, Израиле, Португалии, Испании, Швеции, Швейцарии и Великобритании.

О том, как проявляется обезьянья оспа и в чем опасность заболевания рассказала заведующая кафедры инфекционных болезней Национального медицинского университета имени Богомольца Ольга Голубовская.

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Оспа обезьян