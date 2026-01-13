В Гренландии отвергли вариант присоединения к США

В Гренландии отвергают варианты присоединиться к Соединенным Штатам и предпочитают быть в союзе с Данией, то есть остров пока откладывает планы на независимость - на фоне угроз президента Дональда Трампа присоединить Гренландию к США.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg, которое цитирует премьер-министра Гренландии Йенса-Фредерика Нильсена.
На совместной пресс-конференции с премьер-министром Дании Метте Фредериксен в Копенгагене 13 января Нильсен заявил, что Гренландия предпочитает и дальше быть в союзе с датчанами, а присоединение к США не рассматривает.
"Сейчас мы сталкиваемся с геополитическим кризисом, и если нам придется выбирать между Соединенными Штатами и Данией здесь и сейчас, то мы выбираем Данию... Мы выбираем Гренландию, которую мы знаем сегодня, которая является частью Королевства Дания", - заявил он.
Также Нильсен добавил, что ситуация "очень серьезная", имея в виду угрозы Трампа аннексировать остров. Сами угрозы он назвал абсолютно неуместными. В целом в Гренландии, где проживает 57 тысяч человек, давно обсуждается идея получить независимость от Дании, но в то же время подавляющее большинство категорически против идеи присоединиться к США.
"Сейчас самое время быть вместе. Гренландия входит в состав Королевства Дания и полностью едина в защите основополагающих принципов", - сказал Нильсен журналистам во время пресс-конференции.
Напомним, Трамп в последнее время начал чаще говорить о том, что он хотел бы, чтобы Гренландия вошла в состав США. По его словам, это необходимо в рамках защиты от России и Китая, а оборона Гренландии - это, мол, "две собачьи упряжки". Более того, в Конгрессе уже даже внесли законопроект об "аннексии Гренландии".
Премьер Дании Метте Фредериксен уже предупреждала о том, что если США атакуют Гренландию, "все обвалится, включая НАТО". Заявления Трампа вызвали сильное возмущение как в самой Гренландии, так и в Европе. В частности Германия уже предупредила, что этот конфликт ни в коем случае нельзя игнорировать.
