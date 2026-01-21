"Гренландия должна принадлежать США": Бессент сделал жесткое заявление в Давосе

На полях форума Бессент сказал, что США просят своих союзников понять, что "Гренландия должна быть частью Соединенных Штатов".

Он отметил, что в истории уже были подобные примеры территориальных соглашений с участием Дании.

В частности, американский министр вспомнил, что во время Первой мировой войны США приобрели у Дании Виргинские острова.

"Напомню всем, что Дания оставалась нейтралитетом во время Первой мировой войны. Они на самом деле продали немцам немало [земли]", - заявил он.

Отдельно Бессент предостерег европейские страны от наращивания своего военного присутствия на арктическом острове.

"Я не уверен, какой сигнал должны послать эти страны, если они активируют свои войска. Мне кажется, что это довольно донкихотство", - сказал министр финансов.