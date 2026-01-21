"Гренландія має належати США": Бессент зробив жорстку заяву в Давосі

На полях форуму Бессент сказав, що США просять своїх союзників зрозуміти, що "Гренландія має бути частиною Сполучених Штатів".

Він наголосив, що в історії вже були подібні приклади територіальних угод за участі Данії.

Зокрема, американський міністр згадав, що під час Першої світової війни США придбали у Данії Віргінські острови.

"Нагадаю всім, що Данія залишалася нейтралітетом під час Першої світової війни. Вони насправді продали німцям чимало [землі]", - заявив він.

Окремо Бессент застеріг європейські країни від нарощування своєї військової присутності на арктичному острові.

"Я не впевнений, який сигнал мають послати ці країни, якщо вони активують свої війська. Мені здається, що це досить донкіхотство", - сказав міністр фінансів.