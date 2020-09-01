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Лукашенко пообіцяв зберегти "спільну вітчизну" з Путіним

Мінськ, Вівторок 01 вересня 2020 12:51
Лукашенко пообіцяв зберегти "спільну вітчизну" з Путіним
Фото: Олександр Лукашенко (flickr com statephotos)
Автор: РБК-Україна

Президент Білорусі Олександр Лукашенко обіцяє зберегти "спільну вітчизну" з російським президентом Володимиром Путіним. Він також заявив, що на сьогодні народи обох країн знову стали братніми.

Про це він заявив у ході відвідування Барановицького професійно-технічного коледжу сфери обслуговування, передає БЕЛТА.

Лукашенко зазначив, що у зверненні перед виборами вказував на те, що білоруський і російський народи стали партнерами, а не братами. За його словами, в Кремлі почули Мінськ і сторони на сьогодні знову стали братами.

"Але навіщо чекати, щоб нас хтось притиснув на Заході, щоб ми знову стали братами? Це урок", - завив він.

Він підкреслив, що разом з російським президентом Володимиром Путіним вже зробив висновки.

"І щоб там не говорили у вас, що б не дзявкали на площах у нас, ми збережемо нашу спільну вітчизну. Наша спільна вітчизна, де живуть два народи від одного кореня. Це вітчизна від Бреста до Владивостока", - додав Лукашенко.

Нагадаємо, сьогодні на протести в Білорусі почали виходити студенти, вже відомо про затримання і розгон акції в Мінську.

Зазначимо, раніше Лукашенко відреагував на санкції країн Балтії, заявивши, що західні країни "дали команду "фас".

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