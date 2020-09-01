ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

У Мінську почався розгін студентів

Мінськ, Вівторок 01 вересня 2020 12:12
У Мінську почався розгін студентів
Фото: затримання студентів у Мінську (tut.by)
Автор: Игорь Литвиненко

У столиці Білорусі Мінську силовики почали розгін студентів, які вийшли на акції протесту. Затриманих студентів садять в мікроавтобуси.

Про це повідомляє Onliner.

Наголошується, що затримання почалися в районі площі Незалежності. Група співробітників ОМОНу підійшла до студентів і запропонувала мирно розійтися. Студенти зімкнулися в коло і відмовилися розходитися. Після цього силовики почали висмикувати людей із ланцюга і відводити.

"Основна маса хлопців рушила в бік МДЛУ (Мінский державний лінгвісничний университет - ред.), однак їх наздоганяли силовики. Біля головного входу в парк Горького стоять два мікроавтобуси, в які ведуть затриманих", - повідомляє видання.

Як повідомляло РБК-Україна, 1 вересня студенти мінських університетів вийшли на акції протесту.

Раніше повідомлялося, що білоруські студенти планують приєднатися до загальнонаціонального страйку, вони хочуть провести збір підписів під петицією за відставку Олександра Лукашенка і проведення нових виборів.

До цього Лукашенко погрожував скасуванням відстрочок від армії студентам, які будуть брати участь в акціях протесту.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України БілорусьпротестстудентыЗадержание
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся