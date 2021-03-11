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На кордоні зі Словаччиною затримали розшукуваного Інтерполом росіянина

Новость на русском → Ужгород, Четвер 11 березня 2021 19:07
На кордоні зі Словаччиною затримали розшукуваного Інтерполом росіянина Фото: прикордонник (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: РБК-Україна

У четвер, 11 березня, у пункті пропуску "Ужгород" прикордонний наряд Чопського загону затримав громадянина Російської Федерації. Він розшукується австрійські правоохоронці за скоєння збройного пограбування.

Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України.

Наголошується, що чоловік намагався в'їхати на територію України мікроавтобусом австрійської реєстрації через кордон зі Словаччиною.

Під час перевірки документів росіянина спрацювала база даних Інтерполу, тому прикордонники поінформували представників Українського бюро Інтерполу.

"На запит прикордонників в Робочому апараті Укрбюро Інтерполу підтвердили, що затриманий розшукується австрійськими правоохоронними органами з метою арешту та подальшої екстрадиції до Австрії для притягнення до кримінальної відповідальності за скоєння збройного пограбування в кінці минулого року", - йдеться в повідомленні.

Росіянина передали співробітникам Національної поліції.

Нагадаємо, в середині лютого з України депортували громадянина Норвегії, який погрожував вчинити на території країни низку тяжких злочинів. Йому заборонено в'їзд в Україну терміном на три роки.

Крім того, в кінці минулого року в аеропорту "Бориспіль" затримали поляка, якого розшукував Інтерпол. Правоохоронні органи Польщі оголосили його в розшук за підробку документів, шахрайство та організовану злочинність.

Додамо, що в Сумській області на пункті пропуску "Бачівськ" затримали громадянина Німеччини, якого розшукував Інтерпол. Чоловіка підозрюють у відмиванні грошей і банківському шахрайстві.

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