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У "Борисполі" затримали поляка, якого розшукував Інтерпол

Бориспіль, Неділя 13 грудня 2020 17:50
У "Борисполі" затримали поляка, якого розшукував Інтерпол
Фото: пункти паспортного контролю в "Борисполі" (dpsu.gov.ua)
Автор: Роман Тверденко

В аеропорту "Бориспіль" затримали поляка, якого розшукував Інтерпол. Правоохоронні органи Польщі оголосили його в розшук минулого тижня.

Про це повідомляє Держприкордонслужба України.

Затримання відбулося в суботу, 12 грудня. Громадянин Польщі прямував на літак в Об'єднані Арабські Емірати. Під час сканування його документів спрацювала база даних Інтерполу. В ній був припис до затримання.

Прикордонники затримали поляка і сповістили українське бюро Інтерполу, де підтвердили, що він перебуває в міжнародному розшуку.

Виявилося, що правоохоронні органи Польщі оголосила чоловіка в розшук минулого тижня, коли він вже перебував в Україні. Він підозрюється в підробці документів, шахрайстві та організованій злочинності.

Найближчим часом підозрюваного екстрадують до Польщі.

В кінці листопада повідомлялося, що в Сумській області на пункті пропуску "Бачівськ" затримали громадянина Німеччини, якого розшукував Інтерпол. Чоловіка підозрюють у відмиванні грошей і банківському шахрайстві.

Нагадаємо, наприкінці червня на кордоні з Польщею затримали українця, якого розшукували в 190 країнах.

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